Die Aktie von Novo Nordisk arbeitet nach der massiven Korrektur in den vergangenen Wochen derzeit an einer Trendwende. Am heutigen Mittwoch kann das Papier mit einem deutlichen Kursanstieg auf sich aufmerksam machen. DER AKTIONÄR verrät die Gründe und ob man jetzt wieder zugreifen sollte. Zudem gilt es, sich schon einmal einen wichtigen Termin vorzumerken.

Den vollständigen Artikel lesen ...