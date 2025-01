EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vorläufiges Ergebnis

HIVE Digital Technologies gibt Produktionsergebnisse für Dezember 2024 und strategischen Meilenstein von 2.805 HODL bekannt, ein Anstieg von 65 % im Vergleich zum Vorjahr



Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 3. Oktober 2024 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024.

San Antonio, Texas. 8. Januar 2025 - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (als "Unternehmen" oder "HIVE" bezeichnet), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Blockchain-Infrastruktur, hat seine ungeprüften Produktionsergebnisse für Dezember 2024 veröffentlicht (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).





Highlights im Dezember 2024: Bitcoin-Produktion: Produktion von 103 BTC, wodurch sich das HODL-Portfolio von HIVE auf 2.805 BTC erhöht, was einem Anstieg von 64,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Produktion von 103 BTC, wodurch sich das HODL-Portfolio von HIVE auf 2.805 BTC erhöht, was einem Anstieg von 64,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mining-Kapazität: Aufrechterhaltung einer durchschnittlichen Mining-Kapazität von 5,5 Exahash pro Sekunde ("EH/s") bei einer Flotteneffizienz von 22 Joule pro Terahash ("J/TH") und Erreichen einer Spitzen-BTC-Hashrate von 6,0 EH/s und einer Spitzen-BTC-Äquivalent-Hashrate von 6,3 EH/s.



Aufrechterhaltung einer durchschnittlichen Mining-Kapazität von 5,5 Exahash pro Sekunde ("EH/s") bei einer Flotteneffizienz von 22 Joule pro Terahash ("J/TH") und Erreichen einer Spitzen-BTC-Hashrate von 6,0 EH/s und einer Spitzen-BTC-Äquivalent-Hashrate von 6,3 EH/s. Betriebliche Effizienz: Erreichung einer durchschnittlichen täglichen Produktionsrate von 3,32 BTC, was 18,8 BTC pro Exahash entspricht.



Erreichung einer durchschnittlichen täglichen Produktionsrate von 3,32 BTC, was 18,8 BTC pro Exahash entspricht. Bitcoin-Bewertung: Die Bitcoin-Bestände von HIVE wurden zum 31. Dezember 2024 mit über 261,9 Millionen US-Dollar bewertet, basierend auf einem BTC-Schlusskurs von etwa 93.400 US-Dollar. Strategische Entwicklungen: Im Dezember erreichte HIVE eine operative Hashrate von 6,0 EH/s, was einem Wachstum von 47 % gegenüber dem Vorjahr von 4,08 EH/s am 31. Dezember 2023 entspricht. Dieser Meilenstein wurde durch die Aufrüstung der Bitcoin-Mining-Flotte des Unternehmens mit hochmodernen Avalon-Maschinen, die von Canaan Inc. erworben wurden, erreicht, wodurch sowohl die Effizienz als auch die Kapazität des Betriebs gesteigert wurden. Das Unternehmen erwartet, bis Ende 2025 eine globale Hashrate-Kapazität von 15,0 EH/s zu erreichen, mit einer gemischten Flotteneffizienz von 17,0 J/TH nach vollständigem Einsatz seiner auf 100-MW-Wasserkraft gestützten strategischen Expansion in Paraguay. Das Unternehmen sicherte sich in Schweden äußerst wettbewerbsfähige Energiepreise und stärkte seine abgesicherte Position mit Stromkosten von unter 2 Cent pro Kilowattstunde. Darüber hinaus kündigte HIVE die strategische Verlegung seines Hauptsitzes von Vancouver, Kanada, nach San Antonio, Texas, an, um das Wachstum und den Shareholder-Value auf dem US-Markt zu steigern. Das Unternehmen hat einen Mietvertrag für Büroräume in San Antonio, Texas, unterzeichnet und damit einen wichtigen Schritt zur Einrichtung seines neuen Hauptsitzes unternommen. HIVE kündigte außerdem Pläne an, die Finanzergebnisse nach den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (U.S. Generally Accepted Accounting Principles, "US GAAP") zu melden, beginnend mit den geprüften Finanzberichten für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr. Kommentar der Geschäftsleitung:



Aydin Kilic, CEO von HIVE, erklärte: "Das vergangene Jahr war für HIVE von entscheidender Bedeutung, da wir weiterhin daran arbeiten, die Technologie der nächsten Generation mit nachhaltigen Betriebsabläufen in Einklang zu bringen. Wir haben unsere globale Hashrate um 47 % auf 6,0 EH/s erhöht und nahmen unseren neuen mit 100 MW grüner Energie versorgten Standort in Paraguay in Betrieb. Wir streben bis zum Ende des zweiten Kalenderquartals 2025 mit dem Abschluss der ersten 100-MW-Phase eine globale Hashrate von 13,0 EH/s an, und visieren bis zum Ende des Kalenderjahres 2025 mit weiteren Standorterweiterungen eine Hashrate von 15,0 EH/s an. Die ASIC-Geräte, die zur Erreichung des Ziels von 15,0 EH/s erforderlich sind, wurden bei Bitmain bestellt, wie in einer früheren Pressemitteilung angekündigt."



HIVE in Texas:



Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: "Zu Beginn des Jahres 2025 können wir eine außergewöhnlich starke Bilanz vorweisen, einschließlich fast 262 Millionen Dollar an Bitcoin in unserer Kasse. Unsere Entscheidung, unseren Hauptsitz in die USA zu verlegen, ist ein strategischer Schritt, um unsere Präsenz auf dem robustesten und dynamischsten Kapitalmarkt der Welt zu stärken und unsere Aktionäre besser zu bedienen. Ich bin stolz auf die Leistungen unseres Teams, unsere Bitcoin-Mining-Kapazität und HPC-Fähigkeiten erheblich zu erweitern, um sicherzustellen, dass wir weiterhin eine führende Rolle bei der digitalen Transformation spielen."



Über HIVE Digital Technologies Ltd.



HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein bahnbrechendes Technologieunternehmen, das eine nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur vorantreibt, die mit grüner Energie betrieben wird. Als erster Kryptowährungs-Miner, der 2017 an der TSX Venture Exchange notierte, hat sich HIVE zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Asset Mining und KI-Computing entwickelt. Mit Niederlassungen in Kanada, Schweden und bald auch in Paraguay setzt HIVE seine Innovationsarbeit fort und reduziert gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck.



Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes"

Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast

Director of Marketing and Branding Frank Holmes

Executive Chairman Aydin Kilic

President & CEO Tel: +1 (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Media GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorausschauende Informationen Abgesehen von den Aussagen zu historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Zu den "zukunftsgerichteten Informationen" in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Geschäftsziele und Zielsetzungen des Unternehmens, die Betriebsergebnisse für Dezember 2024, der Erwerb, der Einsatz und die Optimierung der Mining-Gerätschaften und -Ausrüstung, die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der Parteien der hier beschriebenen Transaktionen und deren Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem die Volatilität des Marktes für digitale Währungen, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich digitale Währungen zu generieren, die Tatsache, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu liquidieren, ein wesentlicher Rückgang der Preise für digitale Währungen, der sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnte, das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Strompreisen; der spekulative und wettbewerbsorientierte Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit von einem anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Klagen und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und die Unsicherheit zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die Kapitalmarktbedingungen im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie der Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerbscharakter der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Auswirkungen der Produktentwicklung und die Notwendigkeit eines kontinuierlichen technologischen Wandels; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiekürzungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien aufgrund des ATM-Programms und anderer Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen kann möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgen; die Expansion kann möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgen; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu generieren; die Einnahmen können möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht steigen; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder überhaupt; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; eine Zunahme von Netzwerkproblemen kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für die Zwecke des Kryptowährungs-Mining in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, von Wechselkursänderungen, Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen der Energieregime in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu generieren, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, Einschränkungen bei der Arbeit und beim internationalen Reiseverkehr sowie bei den Lieferketten; und die Verabschiedung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen daran hindern oder es teurer machen, sein Geschäft zu betreiben; sowie andere damit zusammenhängende Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die in den Unterlagen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca eingesehen werden können, ausführlicher dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



