in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten ist Silber der Fels in der Brandung, und Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) bietet Ihnen die Chance, von der steigenden Silbernachfrage zu profitieren. Mit einer bewährten Erfolgsbilanz, modernen Minen und starkem Wachstumspotenzial ist Endeavour Silver der Schlüssel zu einer glänzenden Zukunft.

Wachstumstreiber für Silber

Ein bedeutender Wachstumstreiber ist die Entwicklung von Batterietechnologien. Unternehmen wie Samsung arbeiten an innovativen Lösungen, die den Silberbedarf erheblich steigern könnten. Die neuen Festkörperbatterien von Samsung sind ein Beispiel dafür, wie Silber in der Elektromobilität eingesetzt werden kann.

Samsung benötigt nur 1 kg Silber pro Fahrzeug für eine Batterie mit 100 kWh Kapazität.

Im Vergleich dazu benötigen Lithium-Ionen-Batterien wie die in Tesla-Fahrzeugen über 60 kg Lithium.

Wenn wir davon ausgehen, dass jährlich 80 Millionen Fahrzeuge produziert werden und 20 % davon mit Samsungs Technologie ausgestattet sind, würde dies zu einer zusätzlichen Nachfrage von etwa 16.000 Tonnen Silber pro Jahr führen.

Endeavour Silver: Ein Schlüsselakteur im Silbermarkt

Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, insbesondere in Bezug auf seine Silberproduktion und zukünftige Projekte. Im Jahr 2024 wird eine weltweite Silberproduktion von etwa 830 Millionen Unzen erwartet. Inklusive Recycling wird das Angebot über eine Milliarde Unzen betragen, während die Nachfrage voraussichtlich bei rund 1,22 Milliarden Unzen liegt. Dies führt zu einem Defizit von etwa 265 Millionen Unzen Silber, das in den kommenden Jahren sogar auf 300 Millionen Unzen ansteigen könnte.

Marktanalyse und Preisprognosen

Die Marktentwicklung zeigt, dass der Silberpreis bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025 erheblich steigen könnte, mit Prognosen von bis zu 41 US-Dollar pro Unze . Angesichts der angespannten physischen Märkte und des allgemeinen Wirtschaftswachstums wird ein Preis über 50 US-Dollar nicht ausgeschlossen.

Produktion und Herausforderungen in der Mine Guanaceví

Endeavour Silver hatte in der Guanaceví-Mine mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen, die jedoch mittlerweile gelöst wurden. Die Mine meldete die erfolgreiche Herstellung und Installation ihres primären Kugelmühlenzapfens nach einem Ausfall im August. Nach einem 15-wöchigen Zeitraum mit reduzierter Kapazität von durchschnittlich 620 Tonnen pro Tag konnte die Mine ihre volle Kapazität von 1200 Tonnen pro Tag wieder erreichen.

Die Gesamtkosten für die Herstellung und Installation des neuen Zapfens beliefen sich auf etwa 400.000 US-Dollar. Diese Wiederherstellung ist entscheidend für die zukünftige Produktionskapazität der Mine.

Terronera: Ein entscheidender Wendepunkt

Die Terronera-Mine, die im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden soll, wird für Endeavour Silver einen Wendepunkt darstellen. Es wird erwartet, dass die Mine die Produktion um 7 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr erhöht, mit Kosten von etwa 2 US-Dollar pro Unze Silber. Diese Kosten könnten sogar noch niedriger sein, da höhere Goldpreise zu erheblichen Nebenproduktgutschriften führen.

Potenzial des Pitarrilla-Projekts

Das Pitarrilla-Projekt hat das Potenzial, Endeavour Silver in die Liga der führenden Silberproduzenten zu katapultieren. Das Unternehmen hat kürzlich 73 Millionen US-Dollar aufgebracht, um dieses Projekt schnell voranzutreiben. Mit fast 700 Millionen Unzen Silberäquivalent in der gemessenen und angezeigten Kategorie handelt es sich um ein erstklassiges Projekt, dessen Produktionsstart für 2030 bis 2032 erwartet wird.

Die bestehende unterirdische Rampe wurde saniert und um über 1,3 Kilometer verlängert. Dies ermöglicht den Zugang zu hochgradigen Zonen und verbessert die geologische Interpretation des Unternehmens.

Geologische Erkundungen und Bohrungen

Seit August hat das Unternehmen neun Diamantbohrlöcher von der Oberfläche sowie drei von 100-tägigen Bohrstationen aus gebohrt. Diese Bohrungen zielen darauf ab, mehrere Adern zu durchschneiden, wobei alle Bohrlöcher erfolgreich die angepeilte Mineralisierung durchtrennten. Dies bestätigt das Potenzial für den Abbau von großen Tonagen Untertage.

Marktreaktion und Zukunftsausblick

Die Reaktion des Aktienmarktes auf den Ausfall des Zapfens und die Korrektur des Silberpreises war stabil. Das Unternehmen hält an seinem Kursziel von 10 Kanadischen Dollar fest, mit einer längerfristigen Prognose von 13,50 Kanadischen Dollar.

Die Daten und Informationen zu diesen Entwicklungen sind auch auf Commodity TV in Deutsch und Englisch verfügbar. Die Zuschauer werden ermutigt, die Kanäle zu abonnieren und sich über die neuesten Entwicklungen in der Rohstoffbranche zu informieren.

Fazit

Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) ist gut positioniert, um von den steigenden Silberpreisen und der zunehmenden Nachfrage zu profitieren. Mit der Wiederherstellung der Produktion in Guanaceví, der bevorstehenden Inbetriebnahme von Terronera und dem Potenzial des Pitarrilla-Projekts sieht die Zukunft des Unternehmens vielversprechend aus. Investoren und Interessierte sollten die Entwicklungen weiterhin genau beobachten, um von den Gelegenheiten in der Silberindustrie zu profitieren.

