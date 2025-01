TOP-PICK 2025! Einmalige Gelegenheit! Nächstes Entdeckungen als Gamechanger! Top Management hat's bereits einmal getan! Verkauf für einen Unternehmenswert von ca. 2 Milliarden an Zijin Mining

Liebe Leserinnen und Leser,

Im Jahr 2025 wird die Bedeutung von Goldinvestments weiter wachsen, da immer mehr Anleger die Stabilität und den langfristigen Wert von Gold erkennen. Die Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und die sich verändernden geopolitischen Landschaften machen Gold zu einer bevorzugten Anlageform. Die People's Bank of China hat ihre Goldkäufe wieder aufgenommen, um ihre Reserven zu erhöhen, was auf einen anhaltenden Trend hindeutet.