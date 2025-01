Autel Energy Europe ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Orange Charging die Installation des allerersten MaxiCharger DH480 in Europa am Groen Goud Biervliet bekannt zu geben. Dieses bahnbrechende Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein für Autel und die europäische Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) dar. Es unterstreicht das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für Innovation und seine aktive Rolle bei der Förderung der Energiewende.

"Wir freuen uns, mit Autel Energy Europe zusammenzuarbeiten und es unserem Kunden MW Solutions zu ermöglichen, als erster den MaxiCharger DH480 in Europa zu installieren", sagte Jasper Boogert, Geschäftsführer von Orange Charging. "Diese Installation stärkt nicht nur unser Engagement, schnelle und zuverlässige Ladelösungen für Fahrer von Elektrofahrzeugen bereitzustellen, sondern setzt auch neue Maßstäbe für das, was in der ultraschnellen Ladetechnologie heute möglich ist. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Autel fortzusetzen, da wir in den kommenden Monaten weitere Installationen des Maxicharger DH480 planen."

Der MaxiCharger DH480 verfügt über die neueste Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge, einschließlich der Intelligent-Matrix-Technologie Dieses innovative System ermöglicht eine flexible Konfiguration des Leistungsmoduls, wobei die Last je nach spezifischem Ladebedarf auf mehrere Module verteilt wird. Dieses Design erhöht die Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz des Ladegeräts und gewährleistet eine kontinuierliche und optimale Leistung.

Die Ladestation befindet sich im Süden der Niederlande an einem erstklassigen Standort in Groen Goud Biervliet und ist ein Sinnbild für typische moderne Ladeszenarien, bei denen eine steigende Nachfrage nach zugänglichen Hochgeschwindigkeitslösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen entlang wichtiger Transitrouten befriedigt werden muss. Während Europa den Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigt, bietet diese Installation eine bequeme Lösung für Fahrer, die auf Langstreckenfahrten schnelle und zuverlässige Lademöglichkeiten suchen.

Am 7. Januar 2025 fand eine feierliche Zeremonie zur Einweihung der Anlage statt. An der Veranstaltung nahmen Cai Ting, CEO von Autel Energy Europe, sowie Orange Charging, wichtige Interessenvertreter und Regierungsbeamte teil. Die Zeremonie ist für beide Unternehmen ein stolzer Moment und unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der europäischen Ladeinfrastruktur.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Orange Charging diesen bahnbrechenden MaxiCharger DH480 nach Europa zu bringen", sagte Cai Ting, CEO von Autel Energy Europe. "Orange Charging war ein fantastischer Partner, und wir sind ihnen dankbar, dass sie dieses innovative Produkt als Erste getestet haben. Dieser Meilenstein ist nicht nur eine bedeutende Leistung für Autel, sondern auch ein Fortschritt für das gesamte europäische Ökosystem für Elektrofahrzeuge. Wir freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit und weitere Möglichkeiten, den Übergang zu nachhaltiger Energie zu unterstützen."

Der MaxiCharger DH480 erfüllt die heutigen Erwartungen an All-in-One-Hochleistungsladelösungen und stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um CPOs in ganz Europa erschwingliche und nachhaltige Investitionen zu ermöglichen. Autel Energy ist weiterhin bestrebt, zuverlässige Ladelösungen zu liefern, die die schnell wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf dem gesamten Kontinent unterstützen.

Über Autel Energy Europe

Autel Energy Europe ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Mit dem Fokus auf Innovation und Zuverlässigkeit bietet das Unternehmen eine Reihe hochwertiger Wechsel- und Gleichstromladegeräte an, die den Anforderungen öffentlicher und privater Ladestationen in ganz Europa gerecht werden. Als Teil der globalen Marke Autel hat sich Autel Energy Europe zum Ziel gesetzt, den Übergang zu nachhaltigem Transport mit innovativen Produkten und Dienstleistungen zu erleichtern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://autelenergy.eu/

Über Orange Charging

Orange Charging ist ein führender Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, der sich dafür einsetzt, das Laden von Elektrofahrzeugen für Fahrer in ganz Europa zugänglich und effizient zu machen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit spielt Orange Charging eine Schlüsselrolle beim Übergang zur Elektromobilität.

Weitere Informationen finden Sie auf der Orange Charging Website

