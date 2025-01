DJ ENERGIE-BLOG/BDEW: Elektromobilität ist Erfolgsmodell

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht in der Elektromobilität ein Erfolgsmodel und einen zentralen Hebel für den Automobilstandort in Deutschland und Europa. Dazu hat der Verband einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Dieser ruft nach einheitlichen europäischen Regeln bei der Elektromobilität, nach einer Beibehaltung der CO2-Flottengrenzwerte, nachhaltigen Steueranreizen für E-Fahrzeuge, eine Entbürokratisierung beim Ladesäulenausbau und einer Beendigung der staatlichen Ladesäulen-Förderung. "Ein starker, entwickelter Elektromobilitätsmarkt in Deutschland und Europa ist die beste Standortpolitik, um sich auch international als Technologiestandort zu behaupten", sagte der BDEW. Die Energie- und Ladebranche investiere seit Jahren massiv in die Elektromobilität. Der Branche sei klar, dass die Technologieführerschaft in der Mobilität von Morgen elektrisch sei. In einem starken Leitmarkt könnten die Unternehmen die Produkte und Dienstleistungen erfolgreich weiterentwickeln, so der Verband.

