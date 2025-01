Rolls-Royce Motor Cars kündigt eine Investition von über 300 Millionen Pfund zur Erweiterung seiner Produktionsstätte in Goodwood an. Diese wird auf den Übergang der Marke zu einer Zukunft mit rein Batterie-betriebenen Elektrofahrzeugen vorbereitet. Diese Investition von über 300 Millionen Pfund (fast 360 Millionen Euro) ist die größte einzelne Kapitalspritze seit der Eröffnung des Werks am 1. Januar 2003. Zum Neustart der Marke Rolls-Royce unter ...

