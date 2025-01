Social Commerce-Unternehmen schenkt Vertriebspartnern und Kunden seit vier Jahrzehnten mit hochqualitativen Produktlösungen mehr Lebensqualität

Das Social-Commerce-Unternehmen LR Health Beauty blickt in diesem Jahr auf 40 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Das Unternehmen, das 1985 gegründet wurde, hat sich in den letzten Jahren zum globalen Player in der Direktvertriebsbranche entwickelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250108016820/de/

LR Headquarters (Photo: Business Wire)

LR Health Beauty setzt seit 40 Jahren innovative Impulse im Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikbereich. Das Besondere: Die Produkte werden über selbstständige Vertriebspartner vertrieben, die mit der Produktempfehlung ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften und sich ein eigenes Gewerbe aufbauen. "LR steht für Qualität, Innovation und ein starkes People Business, das Menschen mit dem Wunsch nach mehr Flexibilität, mehr Selbstverwirklichung und finanzieller Unabhängigkeit ein attraktives Geschäftsmodell anbietet", verdeutlicht CEO Dr. Andreas Laabs. "Wir sind stolz auf die vergangenen Jahre und danken unseren Partnern, Kunden und Mitarbeitern, die diesen Erfolg möglich gemacht haben."

Produktlösungen und Geschäftsmodell am Puls der Zeit

Ziel des Ahlener Direktvertriebsunternehmens ist es, zukünftig neue Maßstäbe zu setzen, die zum weiteren Wachstum der LR Gruppe beitragen werden. Wichtige Weichen hat LR Health Beauty dafür im Jahr 2024 gestellt, sowohl produkt- als auch vertriebsseitig: Im April führte das Ahlener Unternehmen die Darm-Stoffwechsel-Kur "LR Health Mission" ein. Im September folgte die neue, dekorative Kosmetiklinie "LR ZEITGARD Signature". Beide gehen als zwei der erfolgreichsten fünf Produkteinführungen in die LR Geschichte ein.

Seitens des Geschäftsmodells bietet LR seinen Vertriebspartnern bei Erfüllung der Qualifikationskriterien mit der Umstellung des Karriereplans im Oktober 2024 ein geregeltes, leistungsbasiertes Einkommen. Damit wird der LR Partnerschaft mehr Sicherheit auf dem Weg in die Selbstständigkeit geboten.

Vier Jahrzehnte Erfolgsgeschichte setzen Maßstäbe für die Zukunft

Im Laufe seiner Firmengeschichte hat LR zahlreiche Meilensteine erreicht. Zu den bedeutendsten Erfolgen zählen der Start des Vertriebs von Nahrungsergänzungsmitteln im Jahr 2000 und der Erfolg des Verkaufsschlagers Aloe Vera Drinking Gel im Jahr 2002. Im selben Jahr wurde der neue Ahlener Firmensitz an der Kruppstraße fertiggestellt. Ein weiterer Höhepunkt war der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde (Formierung des LR Logos mit 265 VW-Polos; 2008) sowie die Gründung des Kinderhilfsvereins LR Global Kids Fund im Jahre 2009.

2015 wurde das Unternehmen als bestes europäisches Direktvertriebsunternehmen des Jahres ausgezeichnet. Die Eröffnung der hochmodernen Aloe Vera-Produktionsstätte folgte 2018, gefolgt vom Erhalt des "Wirtschaftspreises der Stadt Ahlen" im Jahr 2019. Mit der Einführung des "Zeitgard Pro Cosmetic Device" im Jahr 2022, der Darm-Stoffwechselkur "LR Health Mission" im Jahr 2024 und der Make-up-Linie "LR ZEITGARD Signature" setzt LR seine Erfolgsgeschichte kontinuierlich fort.

Einer, der sich gut an diese besonderen Ereignisse zurückerinnert, ist Geschäftsführer Thomas Heursen. Er startete 1990 als LR Vertriebspartner, erreichte schnell die Karrierestufe des Orgaleiters und wechselte zwei Jahre später auf die Unternehmensseite. Thomas Heursen kennt das LR Geschäft wie kein Zweiter und erklärt, worin das Erfolgsrezept von LR besteht: "LR bleibt stets in Bewegung und entwickelt sich kontinuierlich weiter, ohne seine Wurzeln zu vergessen. Dabei ist uns eine enge Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern wichtig. In den letzten Jahren haben wir dies erfolgreich umgesetzt. Mit unseren Produktlösungen und einem Geschäftsmodell, das den Puls der Zeit genau trifft, schaffen wir ideale Bedingungen, damit unsere Partnerschaft mit LR maximal erfolgreich ist."

LR Health Beauty

Die LR Gruppe produziert und vertreibt erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern.

Contacts:

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: 02382 7813-106

E-Mail: A.Kellermeyer@LRworld.com