Whatsapp-User:innen aufgepasst: Der Messenger vereinfacht den Prozess zur Erstellung von Gruppen und Communitys und gibt den Nutzer:innen endlich mehr Kontrolle über animierte Emojis in Chats. Mit Connect to AI arbeitet Whatsapp aktuell an einem Feature, das die Verwaltung von Chats für Business Accounts erleichtern soll. Der Einsatz von KI für die Kommunikation stieß bei anderen Plattformen, allen voran Linkedin, bereits auf Kritik - es bleibt abzuwarten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...