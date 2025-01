Dogecoin kämpft um entscheidende Support-Zone: Geht es bald wieder nach oben?

Dogecoin hat in den letzten Stunden einen Rückgang von 12 Prozent verzeichnet und wird aktuell bei etwa 0,34 US-Dollar gehandelt. Trotz der Korrektur bleibt der Meme-Coin im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ stabil. Der Rückgang hat DOGE zurück zur 50-Tage-EMA gebracht, einem wichtigen Support-Level.

Schlagartiger Kursverlust am gestrigen Dienstag, Quelle: Coinmarketcap

Die Kursbewegung deutet darauf hin, dass das Momentum nachlässt, doch die breitere Perspektive zeigt weiterhin Potenzial für eine Erholung.

On-Chain-Daten senden gemischte Signale

Laut den neuesten Daten ist das Open Interest in DOGE-Futures um 15,35 Prozent auf 3,58 Milliarden US-Dollar gefallen - ein Hinweis auf nachlassende spekulative Aktivitäten. Gleichzeitig stieg das Derivatevolumen innerhalb eines Tages um 108,98 Prozent auf 12,07 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung zeigt, dass Trader auf die Preisbewegungen reagieren und die Marktaktivität zunimmt.

Interessant: Bei den Liquidationen dominierten Long-Positionen. Über 26,98 Millionen US-Dollar wurden allein innerhalb eines Tages liquidiert, was auf übermäßig optimistische Erwartungen von Anlegern hindeutet.

Technische Analyse zeigt kritische Levels

Auf technischer Ebene steht DOGE an einem entscheidenden Punkt. Die Unterstützung bei 0,29 US-Dollar, markiert durch die 100-Tage-EMA, könnte den Coin stabilisieren. Sollte dieses Level jedoch durchbrochen werden, könnte der Kurs die Marke von 0,23 US-Dollar testen, die von der 200-Tage-EMA und einem langfristigen Support-Level getragen wird.

Technische Daten und Aussichten für Dogecoin, Quelle: https://coincodex.com/crypto/dogecoin/price-prediction/

Auf der anderen Seite steht bei 0,40 US-Dollar eine wichtige Widerstandsmarke. Diese Zone ist sowohl technisch als auch psychologisch von Bedeutung und könnte bei einer Erholung zum nächsten Ziel werden.

Die kommenden Tage dürften zeigen, ob Dogecoin die aktuelle Zone verteidigen kann oder ob ein weiterer Rückgang bevorsteht. Dogecoin hat sich trotz seines jüngsten Kursrückgangs von 12 Prozent als eine der stabileren Kryptowährungen etabliert. Mit einer breiten Community und einem hohen Bekanntheitsgrad bleibt DOGE ein Favorit im Meme-Coin-Bereich. Doch genau hier liegt der Unterschied zu Flockerz ($FLOCK): Während Dogecoin aufgrund seiner bereits hohen Marktkapitalisierung limitiert ist, bietet Flockerz durch seinen innovativen Ansatz und die niedrige Bewertung enormes Aufwärtspotenzial.

https://twitter.com/FlockerzToken/status/1876493365832974571

Flockerz: Mehr als nur ein Meme-Coin

Im Gegensatz zu Dogecoin, dessen Governance ausschließlich von wenigen Entwicklern gesteuert wird, setzt Flockerz auf eine dezentrale Gemeinschaft. Mit der Einführung des Vote-to-Earn-Mechanismus (V2E) ermöglicht Flockerz seinen Token-Inhabern, über entscheidende Aspekte des Projekts abzustimmen - und dabei sogar zusätzliche Token zu verdienen.

Während Dogecoin aufgrund seiner enormen Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden US-Dollar vergleichsweise langsamund nur schwer mehrere hundert Prozent wachsen kann, ist Flockerz in der Early-Stage-Phase und hat eine niedrige Marktkapitalisierung. Das bedeutet, dass selbst moderate Investitionen in den Presale von $FLOCK das Potenzial haben, massive Gewinne zu generieren - ähnlich wie bei anderen jüngst explodierten Meme-Coins wie $PEPU oder $SLAP .

Warum jetzt einsteigen?

Mit dem aktuellen Presale-Preis von nur 0,0066351 US-Dollar pro Token bietet Flockerz einen erheblichen Vorteil für frühe Investoren. Dank der Listung auf Best Wallet und der innovativen V2E-Mechanik hat Flockerz die Chance, sich als führender Player im Meme-Coin-Sektor zu etablieren. Während Dogecoin hauptsächlich auf spekulatives Wachstum setzt, verbindet Flockerz Transparenz, Sicherheit und aktives Community-Engagement - ein Ansatz, der nicht nur mehr Vertrauen schafft, sondern gemeinsam mit der niedrigen Marktkapitalisierung auch größere Kurssteigerungen ermöglicht.

Wer am Projekt teilhaben möchte, sollte sich beeilen, schon ain 13 Tagen endet der Presale und der Token wird live gehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.