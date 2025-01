Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Sonntag, 26. Januar 2025, 5.00 UhrBackstage FrühlingMit Simone Thomalla und Julia WilleckeFilm von Maria Huber und Enrico WolskiOhne Katja Baumann geht in Frühling nichts. Seit mehr als zehn Jahren verkörpert Simone Thomalla die rührige Dorfhelferin in der oberbayrischen Idylle der gleichnamigen Familienserie.Für Julia Willecke (Lilly Engel) war es die erste TV-Rolle. Als Influencerin Julia Beautx gestartet, ist sie an der Seite von Simone Thomalla mehr oder weniger aufgewachsen, wie diese betont.Zwei starke Frauen, dazu Herz und Heimat, das ist die Mischung, die die Serie "Frühling" so erfolgreich macht. Die Dokumentation "Backstage Frühling - mit Simone Thomalla und Julia Willecke" begleitet die beiden Schauspielerinnen ans Filmset. Wie ist Simone Thomalla eigentlich bei der Arbeit, welches ist Julias Willeckes erster Stunt in der Serie und wie schmeckt eigentlich der berühmte Kirschstreuselkuchen, den Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) so liebt?Autorin Maria Huber und Autor Enrico Wolski treffen am Set auf eine richtig nette Serienfamilie, vom Koch bis zu den tierischen Komparsen, die gemeinsam viel Spaß an der Arbeit hat und das Publikum in die kleinen Geheimnisse des Drehalltags einweiht.Zu sehen ist die Dokumentation ab dem 17. Januar in der ZDFmediathek. Filmbeiträge gibt es bei "hallo Deutschland" und "Volle Kanne", wo auch Kristo Ferkic (Adrian Steinmann) zu Gast sein wird.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5945244