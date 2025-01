Levallois -PERRET, Frankreich (ots/PRNewswire) -SQLI, eine europäische Unternehmensgruppe für digitale Dienstleistungen, gibt die Ernennung von Erwan Le Duff zum Geschäftsführer mit Wirkung vom 1. Januar 2025 bekannt. Er tritt die Nachfolge von Philippe Donche-Gay an, der dieses Amt seit September 2020 innehatte. Dieser Wechsel markiert eine neue Etappe in der Entwicklung des Unternehmens.Eine Trendwende bestätigtPhilippe Donche-Gay bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Unter seiner Führung hat das Unternehmen die Covid-Krise überstanden, eine dauerhafte Trendwende in seiner finanziellen Leistung erreicht und ein Wachstum im Einklang mit dem Markt verzeichnet.Philippe Donche-Gay kommentierte: "Nach vier Jahren als Geschäftsführer bin ich stolz auf die Fortschritte, die SQLI gemacht hat, und auf die Position, die das Unternehmen unter den Akteuren der digitalen Transformation einnimmt. Ich bin überzeugt, dass Erwan Le Duff über die erforderliche Expertise und Führungsqualitäten verfügt, um das Unternehmen zu neuen Erfolgen zu führen."Ein großer Erfahrungsschatz im Dienste der UnternehmensgruppeBevor er im September 2024 als Geschäftsführer zu SQLI kam, leitete Erwan Le Duff seit 2015 Odigo, ein auf CCAAS-Lösungen (Contact Center as a Service) spezialisiertes Unternehmen. Einen großen Teil seiner Karriere verbrachte er innerhalb der Capgemini-Gruppe, wo er strategische Positionen im Telekommunikationssektor innehatte, bevor er 2011 die Position des Geschäftsführers übernahm.Unter seiner Führung will SQLI sein Engagement für seine Mitarbeiter, Partner und Kunden verstärken und gleichzeitig die Position der Gruppe in Schlüsselsektoren wie Kundenerfahrung, Composable Commerce, künstliche Intelligenz und Daten festigen.Erwan Le Duff kommentiert: "Ich fühle mich geehrt, zum Geschäftsführer von SQLI ernannt worden zu sein, und bin entschlossen, die Entwicklung der Gruppe voranzutreiben. Gemeinsam mit unseren Teams, Kunden und Partnern werden wir weiterhin innovativ sein und uns den Herausforderungen unseres Sektors stellen, um unsere Position als wichtiger Akteur zu festigen."Informationen zu SQLI: SQLI wurde 1990 gegründet und ist eine europäische Unternehmensgruppe für digitale Dienstleistungen, die große internationale Marken bei der Wertschöpfung durch digitale Technologien unterstützt. Die kreativen und technischen Teams sind bestrebt, Kunden, Verbrauchern und Nutzern neue und ansprechende Erlebnisse zu bieten, die auf den besten Technologien und Methoden sowie auf ihren Fähigkeiten und Überzeugungen basieren. Sie entwerfen, entwickeln und implementieren starke und effektive Architekturen, die die Flexibilität von Unternehmen verbessern, ihre Effizienz steigern und ihr Wachstum fördern. Die 2.100 Mitarbeiter von SQLI sind auf zwölf Länder verteilt: Frankreich, die Schweiz, Luxemburg, Belgien, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Schweden, die Niederlande, Spanien, Marokko, Mauritius und Dubai. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die SQLI-Gruppe einen Umsatz von 251 Millionen Euro. SQLI ist seit dem 21. Juli 2000 an der Euronext Paris (SQI) notiert.KONTAKT SQLIAlexandra Canu - Kommunikationsmanagerin Frankreich - acanu@sqli.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erwan-le-duff-zum-geschaftsfuhrer-von-sqli-ernannt-302345849.htmlPressekontakt:Alexandra Canu,+33689954268Original-Content von: SQLI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178160/5945241