Die Aktionäre des angeschlagenen Batterieherstellers Northvolt haben bei einem Treffen gegen die Liquidierung des Unternehmens und für die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts gestimmt. Eigentümer wie BMW, VW und Goldman Sachs hoffen also auf Northvolts Fortbestand. Die Abstimmung bei dem Aktionärstreffen am Mittwoch in Stockholm gilt als wichtige Richtungsentscheidung für die Zukunft von Northvolt. Hätten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...