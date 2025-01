© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Der taiwanische Halbleiterhersteller United Microelectronics hat seine Erlöse erneut deutlich steigern können. Noch ist die Aktie günstig zu haben.Trotz des empfindlichen Rückschlags am Dienstag, der Technologieindex Nasdaq 100 verlor angeführt von KI-Schwergewicht Nvidia 1,8 Prozent an Wert, sind Halbleiteraktien schwungvoll in das neue Börsenjahr gestartet. Um 4,7 Prozent hat sich der Branchenindex Philadelphia Semiconductor in 2025 bereits verteuert. Nach der Ankündigung von Microsoft, weitere 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren zu investieren, hoffen Anleger auf unverändert große Investitionen und ein Anhalten des Halbleiterbooms auch in diesem Jahr. Tipp aus der …