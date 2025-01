NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrückschlag hat der designierte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch einer möglichen Erholung der US-Börsen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Steine in den Weg legte ein Bericht des Fernsehsenders "CNN", wonach Trump den nationalen wirtschaftlichen Notstand ausrufen könnte, um auf dieser Basis die von ihm angekündigten Importzölle durchsetzen zu können.

Unter Anlegern wurden einmal mehr Inflations- und in der Folge auch Zinssorgen für die Zeit nach der Amtsrückkehr von Trump geschürt. Eine Erholung beim Schwergewicht Nvidia, das mittlerweile in allen drei bedeutenden Indizes gelistet ist, konnte am Gesamtmarkt zumindest die Verluste etwas begrenzen.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 42.461 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 betrug das Minus 0,10 Prozent auf 5903 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,05 Prozent auf 21.162 Punkte nach./tih/he

