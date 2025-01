Hannover (ots) -Das Vertriebscontrolling muss heute in einem immer unberechenbareren Marktumfeld für maximale Effizienz sorgen. Steigender Wettbewerbsdruck, sich wandelnde Kundenanforderungen und komplexe Vertriebsstrukturen stellen besonders für kleine und mittelständische Unternehmen große Herausforderungen dar. Um diese zu bewältigen, hat Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH, mit umsatz.io eine Softwarelösung entwickelt, die die Vertriebswelt verändert. Das CRM-System richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse optimieren und ihre Umsätze steigern möchten. Wie umsatz.io den Vertrieb revolutioniert, erfahren Sie hier.In der Vergangenheit war Vertriebscontrolling oft von mühsamen und fehleranfälligen Prozessen geprägt. Unternehmen mussten sich mit komplexen Excel-Tabellen und zusätzlicher manueller Dokumentation behelfen. Diese zeitintensiven Aufgaben führten nicht nur zu einer hohen Fehlerquote, sondern auch zu Frustration bei den Mitarbeitern. Dabei waren alle relevanten Informationen bereits im System vorhanden, wurden jedoch nicht effektiv genutzt. Viele Systeme konnten nur Daten in begrenztem Umfang anzeigen, etwa die Ergebnisse einzelner Vertriebsmitarbeiter, statt einen umfassenden Vergleich zwischen mehreren zu ermöglichen - ein entscheidender Aspekt für eine erfolgreiche Vertriebssteuerung. "Unternehmen, die die Daten nicht effizient nutzen, verschwenden nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern riskieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu verlieren. Ohne präzise Analysen und aussagekräftige Vergleichsmöglichkeiten bleiben entscheidende Potenziale ungenutzt, was in einem immer härteren Marktumfeld fatale Folgen haben kann", mahnt Marvin Flenche, Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH."Umso wichtiger ist es nun, auf moderne Lösungen für das Vertriebscontrolling zu setzen, die es ermöglichen, Daten effizient und fehlerfrei zu verarbeiten", erklärt der Experte weiter. Eine solche Lösung bietet auch Marvin Flenche: Mit umsatz.io hat er ein CRM-System entwickelt, das kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial ihres Vertriebsprozesses auszuschöpfen. Dabei konzentriert sich das Tool ganz auf die Vorteile moderner Kundenbeziehungsgestaltung, um Unternehmen dabei zu helfen, wertvolle Ressourcen zu sparen, die sie anschließend in ihr strategisches Wachstum investieren können. Zudem kann umsatz.io dabei unterstützen, höhere Umsätze und bessere Konversionsraten zu erzielen. Nicht zuletzt wird das Tool stetig weiterentwickelt: Dank der neuesten Integration eines speziellen Features für das Vertriebscontrolling können Unternehmer nun auch die Kennzahlen ihres Vertriebs und die Schlagzahl ihrer Mitarbeiter effizient überwachen.Intelligentes Vertriebscontrolling in Echtzeit"Unser Tool geht weit über ein klassisches CRM-System hinaus", betont Marvin Flenche. "Es übernimmt nicht nur das Kundenbeziehungsmanagement über smarte Listen, Einwandbehandlung und automatisierte Rechnungslegung, sondern verfügt auch über ein leistungsstarkes Feature für das aktive Vertriebscontrolling." Alle wichtigen Schlüsselleistungsindikatoren, so zum Beispiel die Schlagzahl der einzelnen Mitarbeiter, werden in Echtzeit überwacht. So können Unternehmer jederzeit erkennen, wo noch Optimierungspotenzial besteht. Mit individuell festgelegten Benchmarks und Schwellenwerten erhalten Unternehmer eine klare Übersicht über alle Vertriebskennzahlen und die Performance ihres Teams.Was umsatz.io außerdem von anderen CRM-Systemen unterscheidet, ist die nahtlose Integration des Trackings. Mitarbeiter müssen keinen zusätzlichen Aufwand betreiben, da das Tool das Tracking automatisch übernimmt. Die Daten werden so aufbereitet, dass problemlos Vergleiche zwischen verschiedenen Vertrieblern möglich sind. So lässt sich schnell feststellen, wer aktuell die besten Ergebnisse erzielt. Darauf aufbauend können wiederum wertvolle Rückschlüsse gezogen werden, auf deren Grundlage sich der gesamte Vertriebsprozess optimieren lässt - ein Ansatz, den man in dieser Form bei keinem anderen CRM-System findet. Das macht umsatz.io zu einer besonders einfachen und effizienten Lösung für modernes Vertriebscontrolling.Effizienter Vertrieb auf KnopfdruckEin weiterer Vorteil von umsatz.io ist seine einfache Handhabung: Das CRM-System ist direkt einsatzbereit, ohne dass komplexe Set-ups oder manuelle Datenimporte vonnöten wären. Stattdessen werden alle Kontakte aus den bestehenden Lead-Listen direkt in umsatz.io übertragen und zugeordnet. Besonders ist auch, dass jede Stufe des Vertriebsprozesses separat betrachtet werden kann. Ob Kaltakquise, Terminlegung oder Beratungsgespräche: Das Tool ermöglicht es, die Effektivität jeder Phase individuell auszuwerten. Dadurch entfällt die mühsame Arbeit mit Excel-Tabellen, um Mitarbeiterleistungen zu vergleichen."Mit umsatz.io können Unternehmer nicht nur besonders vielversprechende Interessenten erkennen, sondern durch einen strukturierten Vertrieb und eine höhere Schlagzahl auch ihren Umsatz erheblich steigern", betont Marvin Flenche abschließend. "Das macht unser Tool zur idealen Lösung für Unternehmer, die ihren Vertrieb schnell auf das nächste Level bringen möchten."