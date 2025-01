Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 8. Januar 2025 - NEXE Innovations Inc. ("Nexe Innovations" oder das "Unternehmen") (TSXV:NEXE - WKN:A2QLF8 - FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, seine Unternehmenserfolge für 2024 vorzustellen. Wir glauben, dass wir eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen haben, da wir uns als Unternehmen der Bereitstellung leistungsstarker kompostierbarer Lösungen für verschiedene Sektoren und Produkte verschrieben haben. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, unseren Kunden umweltfreundliche Lösungen anzubieten, die mit Kunststoffen konkurrieren können.

Erweiterung der Marktreichweite und strategische Partnerschaften

Markteintritt in den USA mit EKOCUPS: NEXE lieferte mehrere Sendungen seiner kompostierbaren Kaffeepads an EKOCUPS, einen Amazon-Einzelhändler und Online-Vertreiber mit hohem Volumen, und verschaffte sich so einen soliden Einstieg in den größten Markt für Einzelportionspads.

Bridgehead Coffee-Partnerschaft: Wir haben unsere Zusammenarbeit mit Bridgehead Coffee, einem etablierten Einzelhandelsunternehmen in Kanada, ausgeweitet, zusätzliche SKUs geliefert und einen mehrjährigen Rahmenfertigungsvertrag abgeschlossen.

ecoBeans Relaunch: Zusammenarbeit mit ecoBeans Coffee für deren erfolgreichen Produkt-Relaunch, Lieferung von kompostierbaren Pads an Einzelhandels- und Office-Coffee-Services-Märkte (OCS).

Verbesserung der Fertigungskapazitäten

Integration der Anlage in Windsor: Wir konsolidierten den Betrieb in Windsor, Ontario, nachdem wir unsere Anlage in Surrey für 5,7 Millionen US-Dollar verkauft hatten. Diese vertikal integrierte Anlage rationalisiert die Produktion, gewährleistet die Qualitätskontrolle und versetzt uns in die Lage, schnell in verschiedenen Branchen zu skalieren.

Eigene F&E-Kapazitäten: Im Rahmen der vertikalen Integration unserer Geschäftstätigkeit zur Qualitätskontrolle, zum Schutz unserer Patente und Geschäftsgeheimnisse, zur Optimierung der Logistik und zur Nähe zu wichtigen Märkten nutzte NEXE die Gelegenheit, eine eigene Werkzeugmacherei aufzubauen, die Maschinenausfallzeiten minimiert und eine wichtige Rolle in unserer F&E-Strategie spielt. Wir sind der Ansicht, dass NEXE durch die Möglichkeit, Prototypen zu entwickeln und intern zu testen, schneller maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und den Produktentwicklungszyklus verkürzen kann. Wir arbeiten derzeit an weiteren Produkten für verschiedene Märkte.

Innovation für Nachhaltigkeit

Erweitertes IP-Portfolio: NEXE hat fünf neue Patente in Kanada und den USA angemeldet, von denen wir erwarten, dass sie unseren Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung vollständig kompostierbarer Kaffeepads verbessern werden. Zu den Innovationen gehören eine vergrößerte Filterfläche für eine höhere Kaffeeextraktion und Pads, die für Getränke mit mehreren Zutaten entwickelt wurden.

BPI-Zertifizierung: Unser Vorzeigeprodukt, der NEXE-Pad, erfüllt weiterhin strenge Kompostierbarkeitsstandards und bietet eine umweltfreundliche Alternative, die mit gängigen Brühsystemen kompatibel ist.



Stärkung der Finanzlage

Verbesserte Liquidität: NEXE schließt das Jahr 2024 mit einer soliden Bilanz und Liquidität ab. Zum Ende unseres letzten Berichtsquartals verfügte NEXE über einen Kassenbestand von 15,7 Millionen US-Dollar, einschließlich des Netto-Barmittelerlöses aus dem Verkauf unserer Anlage in Surrey. Die Verschuldung von NEXE ist minimal, wobei die ausstehenden langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 575.066 US-Dollar ein zinsloses Darlehen der Bundesregierung sind. Die Verpflichtungen von NEXE beliefen sich zum Quartalsende auf 1,77 Millionen US-Dollar. Wir sind davon überzeugt, dass unsere solide Finanzlage im Jahr 2025 sicherstellen wird, dass wir uns weiterhin auf die Steigerung der Einnahmen und Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in neue Produkte konzentrieren können. Wir verfolgen weiterhin einen disziplinierten Ansatz bei der Kostenkontrolle und stellen sicher, dass wir in Bereiche investieren, die langfristig den besten Nutzen für unser Kapital und optimale Renditen bieten.

OTCQB-Notierung: Die Handelszulassung am OTCQB-Markt hat unsere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für US-Investoren erhöht.

Führung und strategische Ausrichtung

Ernennung von Tom Hoyne: Als strategischer Berater bringt Tom Hoyne über 35 Jahre Erfahrung in der Kaffee- und Lebensmittelindustrie mit und verstärkt damit unser Führungsteam weiter.

Fokus auf den Aufbau des Teams: Während wir skalieren und in die Entwicklung zusätzlicher kompostierbarer Lösungen investieren, werden wir unser Team weiterhin um Experten erweitern.

Was Sie 2025 erwarten können

Ausbau des B2B-Kaffeesegments: Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine starke Pipeline mit steigenden Anfragen von Kaffeeunternehmen und Röstereien. Nach Ansicht des Managements wird die Konzentration auf eine B2B-Strategie dem Unternehmen eine schnellere Skalierung ermöglichen und eine wettbewerbsfähige Kapitalrendite für sein Kaffeesegment sicherstellen. Nach unseren ersten Erfahrungen beim Aufbau von Beziehungen und beim Eingehen von Partnerschaften kann dieser Prozess mehrere Monate bis über ein Jahr dauern. Wir konzentrieren uns darauf, die richtigen Partnerschaften aufzubauen, die es uns ermöglichen, Marktanteile über verschiedene Vertriebskanäle zu gewinnen, die wir ausbauen können. Das Unternehmen zieht sich aus seinem Markenkaffeegeschäft NEXE Coffee zurück, um sich auf den Aufbau direkter Beziehungen zu Kaffeeunternehmen und -marken zu konzentrieren.

An vorderster Front nachhaltiger Innovationen: Wir sind weiterhin bestrebt, unser B2B-Kaffeesegment bei steigender Nachfrage zu vergrößern und sicherzustellen, dass wir die Chancen in allen von uns bedienten Märkten maximieren. Gleichzeitig hat uns unsere Reise der Anwendung unserer firmeneigenen Harztechnologie in der Kaffeeindustrie wertvolle Erkenntnisse und eine solide Grundlage für Wachstum gebracht. Das Segment der Kaffeepads stellte uns zwar vor einzigartige Herausforderungen, wie z. B. der Hitze und dem Druck in einer Kaffeemaschine standzuhalten, doch diese Hindernisse haben unser Fachwissen geschärft und unser geistiges Eigentum gestärkt. Mit dieser Erfahrung sind wir unserer Meinung nach bereit, in wichtigere, vielfältigere Segmente zu expandieren, in denen diese Komplexitäten weniger ausgeprägt sind. Das Unternehmen hat Produktprototypen entwickelt, verschiedene vertikale Märkte erforscht und mit wichtigen Entscheidungsträgern und Käufern für neue Sektoren getestet und zusammengearbeitet.

"Dies ist eine Zeit des Wandels für NEXE Innovations. Die Meilensteine, die wir 2024 erreicht haben, sind der Startschuss für ein aufregendes neues Kapitel. Wir freuen uns darauf, 2025 die bahnbrechende Arbeit unseres Teams zu präsentieren und den Grundstein für eine Zukunft zu legen, in der nachhaltige Lösungen marktführend sind", sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE.

Für zukünftigen Erfolg positioniert

NEXE hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, wichtige Partner zu gewinnen, sein geistiges Eigentum zu erweitern und die Fertigung zu optimieren, um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten gerecht zu werden. Diese Meilensteine spiegeln unser Engagement wider, einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und uns als führendes Unternehmen für nachhaltige Lösungen zu positionieren.

Weitere Informationen zu unseren Errungenschaften im Jahr 2024 finden Sie unter NEXE Innovations News & Insights auf https://nexeinnovations.com/press-releases/

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer kompostierbarer Materiallösungen und Verpackungen für das B2B-Segment, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. NEXE Innovations hat ein proprietäres und patentiertes kompostierbares Material entwickelt, das Hitze, Druck und Wasser standhält. Unser Vorzeigeprodukt, der NEXE Pod, ein BPI-zertifizierter kompostierbarer Kaffeepad, zeigt die Langlebigkeit unseres Materials und ist ein idealer Ersatz für Kunststoff. Der NEXE-Pod ist mit den meisten Kaffeemaschinen kompatibel und wird in der vertikal integrierten Produktionsstätte von NEXE in Nordamerika hergestellt. Entdecken Sie unseren innovativen Ansatz für Nachhaltigkeit auf www.nexeinnovations.com und begleiten Sie uns auf unserer Reise in den sozialen Medien unter @nexeinnovations. compostablecoffeepods sustainability greentech

