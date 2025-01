NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Er habe seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis des vierten Quartals und für das Gesamtjahr nochmals angehoben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit liege er nun über der Prognosespanne des Gebrauchtwagenhändlers. Diebel erwartet zudem, dass das Management einen "starken und konstruktiven Ausblick" auf 2025 geben werde, der weitere Anhebungen der Markterwartungen sowie eine Neubewertung der Aktie nach sich ziehen sollte./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 13:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 13:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2LQ884