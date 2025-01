Chart des Tages | Bitcoin (08.01.2025)

Bitcoin baut seine Verluste heute weiter aus und fällt nach dem gestrigen starken Ausverkauf um weitere 1,00 - Auslöser für den gestrigen Rückgang waren stärker als erwartete ISM-Daten aus den USA, insbesondere der rekordhohe Preis-Subindex. Dies löste ernsthafte Bedenken hinsichtlich eines erneuten Anstiegs des Inflationsdrucks in den USA aus. Darüber hinaus betonte Donald Trump in seinen jüngsten Interviews Wahlversprechen, die die Befürchtungen einer starken Hinwendung der US-Politik zum Protektionismus verstärken, was wiederum zu einer weiteren Stärkung des US-Dollars geführt hat.

Infolgedessen kam es auf dem Kryptowährungsmarkt zu einer Kaskade von Liquidationen von Long-Positionen, die 500 Millionen US-Dollar überstiegen. Diese hohe Volatilität wurde durch die erhebliche Hebelwirkung des Marktes angeheizt, der auf anhaltende Gewinne gesetzt hatte, nachdem Bitcoin am Montag die 100.000-Dollar-Marke überschritten hatte. Infolgedessen kam es nach der Veröffentlichung der makroökonomischen Daten der USA zu erheblichen Liquidationen von Long-Positionen. Der Druck auf den Kryptowährungsmarkt wird durch die schwächere Stimmung an den traditionellen Aktienmärkten und den starken US-Dollar noch verstärkt. Historisch gesehen ging ein stärkerer Dollar immer mit einem erhöhten Verkaufsdruck auf risikoreiche Anlagen wie Bitcoin einher. Angesichts der aktuellen Stärke des Dollars, der ein Zweijahreshoch erreicht und eine zweijährige Konsolidierungsphase durchbrochen hat, erscheint der aktuelle Rückgang von Bitcoin daher nicht übermäßig dramatisch. Seit seinem Tiefststand Anfang Oktober ist der Dollar-Index um über 9 - gestiegen....

