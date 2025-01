Ottmarsheim (ots) -Ein festes Gehalt, faire Provisionen und flexible Arbeitszeiten - und das alles als Quereinsteiger! Was für viele illusorisch klingt, lässt Florian Sommer mit der ELDOORADO GmbH wahr werden. Gemeinsam mit seinem Team vertreibt er an der Haustür die Produkte namhafter Anbieter von Strom, Gas und Glasfaseranschlüssen. Hier stellt er sein Vertriebskonzept und die Mission der ELDOORADO GmbH näher vor.Steigende Strom- und Gaspreise bedeuten, dass aktuell wieder viele Menschen auf der Suche nach Alternativen zu ihrem aktuellen Anbieter sind. Neben Vergleichsportalen ist deshalb besonders der Direktvertrieb an der Haustür gefragt, um potenziell wechselwillige Kundschaft abzuholen. Wer eine Karriere in diesem Feld anstrebt, sollte jedoch aufpassen. "Viele Agenturen bilden ihre Vertriebsmitarbeiter nur unzureichend aus - sie setzen stattdessen implizit voraus, dass sich Vertreter selbst in den Beruf hineinfühlen", bemängelt Florian Sommer, Geschäftsführer der ELDOORADO GmbH. "Dies schadet allerdings der Effizienz des Vertriebs und schlussendlich dem Ruf der gesamten Branche.""Um im Haustürvertrieb positive Resultate zu erzielen, benötigen Quereinsteiger eine starke Agentur an ihrer Seite, die ihnen das nötige Rüstzeug für seriöse und effektive Vertriebsarbeit mitgibt", so die Überzeugung Florian Sommers. Er ist selbst seit 2019 im Vertrieb tätig und hat 2021 die ELDOORADO GmbH gegründet. Mit seinem Ansatz erzielen er und sein über 20-köpfiges Team heute im Namen ihrer Auftraggeber aus den Branchen Strom, Gas und Glasfaser über 1.500 Neukundenverträge im Monat. Dabei ist es Florian Sommer besonders wichtig, Vertriebsergebnisse nicht durch miese Tricks, sondern durch seriöse, transparente und hochwertige Beratung zu erzielen und so der Branche zu einem besseren Ruf zu verhelfen.Florian Sommer: "Transparent, seriös und hochwertig - so muss Haustürvertrieb aussehen!""Das Schlimmste, was im Vertrieb überhaupt passieren kann, ist, dass jemand unvorbereitet auf Kunden trifft und falsche Informationen weitergibt", betont Florian Sommer. Solche Vorfälle sind leider allzu häufig im Door-to-Door-Vertrieb und schaden nicht nur den Kunden, sondern auch dem Ruf der gesamten Branche. Bildet ein Unternehmen seine Mitarbeiter jedoch unzureichend aus oder fordert es unrealistische Quoten, incentiviert es dadurch unsauberes Arbeiten und unseriöse Methoden wie das sogenannte "Kabeldosen-Pitchen", die dem Vertrauen der Kundschaft schaden.Es geht jedoch auch anders. So zeigt ein Blick in die USA beispielsweise Folgendes: "In den USA genießen Vertreter nicht nur einen besseren Ruf als in Deutschland - sie sind sogar hoch angesehen. Das hat mehrere Gründe, darunter etwa bessere Ausbildung und andere Vertriebstechniken", erklärt Florian Sommer beispielhaft. Seine Mission sieht er darin, das Ansehen des deutschen Haustürvertriebs ebenfalls wiederherzustellen und Klischees und Ängste bezüglich des Haustürvertriebs nachhaltig abzubauen. "Jeder unserer Mitarbeiter wird zu Beginn seiner Tätigkeit intensiv beschult, um Kundenanliegen zu verstehen, hochwertig zu beraten und jedem Kunden das passende Angebot zu unterbreiten", so der Experte. "Darüber hinaus sichern wir unsere hohen Qualitätsstandards durch fortlaufende Weiterbildung und ein eigens entwickeltes Vertriebskonzept."In sieben Schritten zum Abschluss - das Erfolgskonzept von ELDOORADODas Erfolgsrezept der ELDOORADO GmbH basiert auf einem siebenstufigen Vertriebskonzept. "Jedes Gespräch beginnt bei uns mit einem Pitch, der dem Kunden deutlich macht, worum genau es geht. Anschließend geht der Verkäufer in die Einwandbehandlung über", erklärt Florian Sommer. Dabei ist es ihm ein Anliegen, die Einwände des Kunden nicht zu verklären oder zu überhören, sondern transparent und mit dem nötigen Ernst darauf einzugehen und sie auszuräumen. Ergänzend dazu lernen seine Mitarbeiter, durch Smalltalk eine persönliche Bindung zum Kunden zu schaffen, bevor sie die notwendigen Daten aufnehmen und eine Auswahl an passenden Produkten des Auftraggebers herausarbeiten. Zum Abschluss erhält der Kunde eine kurze Zusammenfassung aller Vorteile, die ihm die finale Entscheidungsfindung erleichtert, sowie eine Erklärung des weiteren Ablaufs.Die ELDOORADO GmbH geht für ihre Kunden und Auftraggeber jedoch noch einen Schritt weiter, als nur Abschlüsse zu sichern. "Unsere Erfolgsakquise umfasst neben der Beratung auch Datenaufnahme, Nachbearbeitung und Problemlösung", so Florian Sommer. "Der Kunde muss sich also selbst um nichts kümmern und genießt dank unserer direkten Kontakte zum Anbieter den schnellsten und bestmöglichen Service, falls Probleme auftreten." Auf diese Weise sorgt das Team der ELDOORADO GmbH nicht nur für mehr Abschlüsse, sondern für zufriedene Kunden, die langfristig für höhere Umsätze sorgen und gerne Empfehlungen abgeben. "Eine Win-win-Situation für Kunden, Auftraggeber und unsere eigenen Mitarbeiter", wie Florian Sommer abschließend zusammenfasst.Sie möchten Wertschätzung und eine leistungsgerechte Vergütung erfahren und von einem motivierten Team umgeben sein? 