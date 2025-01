Euronics und Zoovu schließen Partnerschaft, um KI-Such- und Produktentdeckungslösungen für die 27 Einzelhandelsmarken von Euronics bereitzustellen, mit der Vision, Millionen von Verbrauchern mit generativen KI-Einkaufserlebnissen zu verbinden

Zoovu, eine führende KI-Such- und Produktentdeckungsplattform, und Euronics, eine führende globale Einzelhandelsgruppe, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um die KI-Such- und Produktentdeckungsplattform von Zoovu allen 27 Einzelhändlern von Euronics in 35 Ländern zur Verfügung zu stellen.

Durch diese Partnerschaft wird Zoovu zur bevorzugten Lösung für Euronics-Mitgliedermarken, die eine KI-gestützte Produktsuche implementieren möchten. Diese Marken, die einige der größten Elektronikanbieter in Europa und im Nahen Osten repräsentieren, haben nun Zugang zu Zoovus KI-gesteuerten Produkten, die das gesamte Einkaufserlebnis personalisieren, einschließlich intelligenter Suche, Guided Selling, Merchandising, Produktbündelung und -konfiguration sowie generativer KI-Produktberater.

Die Partnerschaft ermöglicht es Einzelhändlern, zwei massive Hindernisse für das Umsatzwachstum zu überwinden: unüberschaubare Produktdaten und verwirrende Kundenerfahrungen. Die meisten Einzelhändler haben Schwierigkeiten, Produktdaten von mehreren Marken mit jeweils unterschiedlichen Datenstandards zu verwalten, was dazu führt, dass sie jedes Jahr Tausende von Stunden für die manuelle SKU-Verwaltung aufwenden müssen. Schlechte Produktdaten hindern Unternehmen auch daran, personalisierte und geführte Erfahrungen für Online-Käufer zu schaffen, was dazu führt, dass über 97 der Kunden ihre Suche abbrechen und Millionen von Dollar an potenziellen Verkäufen verloren gehen.

Durch diese Zusammenarbeit können die Euronics-Partnermarken auf die KI-gestützte Datenplattform von Zoovu zugreifen, um Produktdaten von Millionen von SKUs über Marken und Kategorien hinweg mithilfe der branchenweit umfangreichsten Produktontologie zu bereinigen, zu standardisieren und anzureichern. Das Ergebnis sind KI-fähige Produktdaten, die es Einzelhändlern ermöglichen, während der gesamten Customer Journey, sowohl online als auch im Geschäft, Produkterlebnisse zu schaffen. Euronics-Marken können nun Produktdaten und Zero-Party-Consumer-Insights in End-to-End-Shopping-Journeys umwandeln, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind, von Sucherlebnissen der nächsten Generation bis hin zu sofort einsatzbereiten generativen KI-Beratern, die die letzte Meile eines Kaufs mit hyperpersonalisierten Gesprächen optimieren.

Die von Euronics und Zoovu angebotenen Lösungen zur Produktentdeckung haben Einzelhändlern bereits dabei geholfen, die Kundenbindung um 66 zu steigern, die Online-Konversionsraten um durchschnittlich 25 zu erhöhen, die Umsätze in den Geschäften um 27 zu steigern und die Abbruchraten beim Einkauf um 10 zu senken.

"In der heutigen Wettbewerbslandschaft sind wir bestrebt, unseren Markenpartnern Zugang zu den Tools zu verschaffen, die sie für Wachstum und Innovation benötigen", so John Olsen, CEO von Euronics International. "Durch unsere Partnerschaft mit Zoovu machen wir KI-Lösungen, die sinnvolle, messbare Veränderungen bewirken, sowie die für diese transformativen Projekte erforderlichen Daten leichter zugänglich. Diese Partnerschaft wird eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Einzelhändler bei der Führung einer E-Commerce-Revolution zu unterstützen."

Die Partnerschaft zielt auch darauf ab, die Lücke zwischen Online- und In-Store-Erfahrungen mit generativer KI zu schließen. Von den Verbrauchern, die Schwierigkeiten hatten, Produkte online zu finden, gingen 61 in ein Geschäft, um einen Kauf abzuschließen, so eine Umfrage von Reputation Leaders und Zoovu aus dem Jahr 2024. Euronics und Zoovu werden den Mitgliedsmarken mit generativen KI-Produktberatern ermöglichen, diese Frustration der Käufer zu lösen und das Online-Umsatzwachstum zu steigern, indem sie das beste In-Store-Erlebnis nachbilden. Kunden werden zum perfekten Produkt geführt, erfahren, warum dieses Produkt ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht, und erhalten alle ihre Fragen beantwortet, genau wie es ein fachkundiger Verkäufer tun würde. Berater werden auch an Kiosken eingesetzt, um Kunden persönlich zu unterstützen. Diese Kombination ermöglicht ein einheitliches Erlebnis an allen Berührungspunkten mit den Verbrauchern und ein einheitliches Einkaufserlebnis für alle Verbraucher.

"Unsere Partnerschaft mit Euronics basiert auf der gemeinsamen Vision, Einzelhändler in die Lage zu versetzen, die seit langem bestehenden Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sie bei Produktdaten und der Produktsuche konfrontiert sind und die Innovation und Wachstum traditionell einschränken", so James Novak, CEO von Zoovu. "Wir statten Euronics und seine Einzelhandelsmarken mit KI-gestützter Technologie aus, um diese Barrieren abzubauen, damit sie nahtlose Lösungen für Millionen von Kunden schaffen können, wo auch immer sie Produkte entdecken."

Über Euronics

Euronics ist die führende Einzelhandelsgruppe für Unterhaltungselektronik in den Regionen EMEA und GUS und vertritt unabhängige Einzelhändler in 35 Ländern mit mehr als 7.000 Verkaufsstellen, die den Verbrauchern innovative Elektroprodukte über einen universellen Omnichannel-Ansatz anbieten. Euronics verzeichnet seit seiner Gründung 1990 ein stetiges Umsatz- und Ertragswachstum im Jahresvergleich, unabhängig von Phasen wirtschaftlicher Instabilität, was zeigt, dass der Fokus der Gruppe auf Service und innovative Lösungen auf dem Markt seinesgleichen sucht. www.euronics.com.

Über Zoovu

Zoovu ist die führende KI-gestützte Such- und Produktentdeckungsplattform, die B2C-, B2B- und Einzelhandelsunternehmen dabei unterstützt, ihre Produkt- und Kundendaten zu erschließen, um außergewöhnliche E-Commerce-Erlebnisse zu schaffen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Die größten E-Commerce-Unternehmen der Welt, wie Microsoft, 3M, Bosch und Honeywell, nutzen Zoovu, um Kundeneinblicke zu gewinnen, schneller zu wachsen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Marketing- und Betriebskosten zu senken. Zoovu hat seinen Hauptsitz in Boston und ist ein globales Unternehmen, das jedes Jahr über 20 Millionen Online-Engagements für Marken durchführt, wobei die Konversionsraten bis zu zehnmal höher sind als der Branchendurchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter zoovu.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250108870731/de/

Contacts:

Ben Godley für Zoovu

Ben@PointBPartners.com