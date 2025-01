Frankfurt am Main (ots) -Frankfurt am Main ist nicht nur ein wichtiges Banken- und Wirtschaftszentrum, sondern verfügt auch über einen wachsenden Immobilienmarkt, der Anleger mit vielversprechenden Möglichkeiten lockt - vor allem im Luxussegment, in dem die Preise weiterhin stabil sind. Worauf es bei Frankfurter Immobilien ankommt, erfahren Sie hier.Für Anleger ist es heute schwieriger denn je, ihr Geld sinnvoll anzulegen: Aktien oder Anleihen mögen zwar noch attraktive Renditen versprechen, doch gerade in volatilen Märkten wird es immer riskanter, stabile Erträge zu erzielen. Niedrige Zinsen und hohe Inflation erschweren es zusätzlich, das Ersparte gewinnbringend zu vermehren. Wer nach einer sicheren und stabilen Anlagemöglichkeit sucht, muss daher genau hinsehen. Eine vielversprechende Option in unsicheren Zeiten sind Immobilien. Sie bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch das Potenzial, von weiterem Wachstum zu profitieren. Besonders in dynamischen Städten wie Frankfurt, die kontinuierlich wachsen, ergeben sich hier attraktive Perspektiven für Investoren. "Die Banken- und Wirtschaftsmetropole Frankfurt hat viel zu bieten", betont Marko Verkic, der Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH. "Nicht nur zählt die Stadt zu den bedeutendsten Finanzzentren Europas und zieht folglich immer mehr Unternehmen und Fachkräfte an - auch der Immobilienmarkt hält zahlreiche spannende Möglichkeiten bereit.""Immobilien in Frankfurt bieten daher eine vielversprechende Perspektive für Anleger - zumal die Frankfurter Skyline weiter wächst", fährt der Experte fort. "Besonders im Luxussegment sind die Immobilienpreise in Frankfurt äußerst vielversprechend." Marko Verkic fokussiert sich mit seiner auf den Raum Frankfurt spezialisierten Immobilienboutique auf die Vermarktung und den Verkauf von Luxusimmobilien. Gemeinsam mit seinem Team legt er großen Wert auf persönlichen Service und fundierte Marktkenntnis. Durch gezielte Onlinekampagnen erreicht das Unternehmen sowohl nationale als auch internationale Käufer und Verkäufer, die vom Potenzial des Frankfurter Immobilienmarkts profitieren möchten. Ein breites Netzwerk an Kontakten zu Bauunternehmen, Energieberatern und Banken macht die Zusammenarbeit mit Marko Verkic zu einer durchweg positiven Erfahrung für alle Beteiligten.Die Frankfurter Skyline als Wahrzeichen"Die Frankfurter Skyline gilt gemeinhin als das Aushängeschild der Stadt - schließlich handelt es sich um die einzige Skyline in ganz Deutschland", sagt Marko Verkic. "Auf engem Raum treffen hier moderne Hochhäuser auf historische Architektur - und schaffen so ein einzigartiges Stadtbild, das sich klar von anderen deutschen Großstädten abhebt." In den letzten Jahren hat Frankfurt einen beachtlichen Wachstumsschub erlebt - und die Großstadt verfolgt auch weiterhin ehrgeizige Pläne: Bis 2030 soll die Bevölkerung auf eine Million Einwohner wachsen. Dieses Wachstum macht Frankfurt zu einem attraktiven Standort - und das nicht nur für Menschen, die hier leben und arbeiten, sondern auch für Investoren aus dem In- und Ausland.So prägen Wohnhochhäuser den Frankfurter ImmobilienmarktZunächst sollten Anleger wissen, dass bei Frankfurter Immobilien vor allem die Lage eine entscheidende Rolle spielt - insbesondere die sogenannte Mikrolage. Gemeint ist damit, in welchem Stadtteil und in welcher Straße sich das Objekt befindet. Der typische Frankfurter ist grundsätzlich nicht unbedingt ein großer Fan von Wohnhochhäusern - es sei denn, sie befinden sich in absoluten Toplagen wie der Innenstadt oder dem Westend, wo es ohnehin kaum Hochhäuser gibt."Allerdings ziehen diese Gebäude immer mehr Menschen aus dem Umland oder aus anderen Städten an, die das Großstadtflair der Frankfurter Skyline attraktiv finden", berichtet Marko Verkic. "Zudem haben Wohnhochhäuser den Vorteil, dass sie nicht nur eine besondere Aussicht, sondern auch Annehmlichkeiten wie Concierge-Services bieten, die viele Bewohner zu schätzen wissen." In einer Stadt, in der die meisten Menschen fast ununterbrochen arbeiten, sind solche Services ein echter Vorteil, da sie enorm Zeit sparen. Natürlich sind diese Leistungen mit höheren monatlichen Hausgeldern verbunden, allerdings sind immer mehr Menschen bereit, für diese Annehmlichkeiten zu zahlen.Potenziale und Chancen für AnlegerHinzu kommt, dass in Wohnhochhäusern meist eine erhöhte Sicherheit herrscht. Niemand kommt einfach so ins Gebäude, was vor allem in einer hektischen Großstadt wie Frankfurt wichtig ist. Und auch die Entwicklung des Immobilienmarkts zeigt eine klare Tendenz: Frankfurt hat in den letzten Jahren eine kontinuierliche Wertsteigerung erfahren. Es ist zu erwarten, dass die Preise in den kommenden Jahren weiter steigen werden. Der Grund: Als internationaler Knotenpunkt zieht die Stadt immer mehr Menschen an. Der Flughafen macht die Stadt besonders für Unternehmen und Geschäftsreisende attraktiv, die von hier aus schnell wichtige Märkte erreichen können. Und auch in Bereichen wie Gastronomie oder Freizeitgestaltung hat die Stadt viel zu bieten."All das macht Frankfurt zu einer besonders attraktiven Option für Anleger, die vom Wachstum der Metropole profitieren möchten", sagt Marko Verkic abschließend. "Gerade Wohnhochhäuser stecken hier voller Potenzial, da sie nicht nur stabile Mieteinnahmen, sondern auch langfristige Wertsteigerungen versprechen."Sie möchten eine Luxusimmobilie zu besten Konditionen verkaufen, interessieren sich für den Kauf einer Luxusimmobilie oder wünschen sich eine Beratung in Sachen Sanierung? 