Autel Energy, ein zuverlässiger Pionier in der Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge (EV), gestaltet die EV-Ladelandschaft mit seinem umfassenden Angebot an Ladelösungen neu. Da die weltweiten EV-Verkäufe im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 25 gestiegen sind, unterstreicht der beschleunigte Wandel hin zur Elektrifizierung den dringenden Bedarf an einer zuverlässigen und skalierbaren Ladeinfrastruktur. Autel Energy bietet Hochleistungs-Gleichstrom-Ladelösungen fortschrittliche Wechselstrom-Ladelösungen und intelligente PV-ESS-EVSE-Integration, die alle durch modernste Cloud Services ergänzt werden. Zusammen gewährleisten diese Lösungen eine unübertroffene Effizienz, Flexibilität und Rentabilität für Flottenbetreiber, gewerbliche Standorte und Ladestationen an mehreren Standorten.

Autel Energy, showcasing the strategic Intelligent Charging Network (Graphic: Business Wire)

Eine strategische Vision: Intelligentes Ladesystem für alle Szenarien

Im Mittelpunkt der Strategie von Autel stehen die Series-Charger-Plattform und die Comprehensive-Cloud-Plattform die in Synergie zusammenarbeiten, um eine Komplettlösung für das Laden zu bieten, die die wichtigsten Szenarien abdeckt: Laden unterwegs, Laden von Flotten mit Megawatt-Ladesystem (MCS), Laden am Zielort und Laden im Haushalt.

Die Series-Charger-Plattform verfügt über ein einheitliches modulares Design, das eine hohe Skalierbarkeit vom Laden im Kilowattbereich bis zum Laden im Megawattbereich mit einfachen Upgrades und Wartungsarbeiten gewährleistet. Dieses zukunftsfähige Plattformdesign ist auf die Unterstützung unterschiedlicher Anforderungen an die Geschäftserweiterung und den Übergang zugeschnitten und gewährleistet Flexibilität und Effizienz.

Die Comprehensive-Cloud-Plattform integriert intelligente Betriebsabläufe, intelligente Wartung und optimierte Zahlungsdienste für das Laden, die auf branchenführenden KI-Technologien basieren. Durch die Ermöglichung einer effizienten Verwaltung, einer problemlosen Wartung und eines nahtlosen Ladeerlebnisses für Endbenutzer befähigt diese Plattform die Betreiber, eine optimale Leistung und Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Durch die strategische Integration von Photovoltaik (PV), Energiespeichersystemen (ESS) und Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge (EVSE) maximiert diese Lösung die Nutzung erneuerbarer Energien und optimiert das Energiemanagement, wodurch ein fortschrittlicheres und intelligenteres Ladenetzwerk entsteht. Diese ganzheitliche Vision fördert eine nahtlos vernetzte E-Mobilitätslandschaft und befähigt Unternehmen, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und einen höheren Lebenszykluswert zu erzielen.

Antreiben der Entwicklung des Ladens von Elektrofahrzeugen durch unermüdliche Forschung und Entwicklung

Angetrieben von seinen Kernwerten "Ultimatives Erlebnis", "Überlegene Leistung" und "Maximierter Ertrag" strebt Autel Energy unermüdlich nach Exzellenz in der Produktentwicklung und im technologischen Fortschritt und setzt neue Maßstäbe in der Branche für das Aufladen von Elektrofahrzeugen:

DC-Lösungen: Hochleistungslösungen von 40 kW bis 1440 kW, ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Flottenbetrieb, Laden unterwegs und Laden am Zielort. Die in diesen Gleichstromladegeräten integrierte KI-gesteuerte Technologie optimiert außerdem die Gesamtbetriebskosten (TCO) und bietet gleichzeitig eine ultraschnelle und zuverlässige Ladeleistung.

Hochleistungslösungen von 40 kW bis 1440 kW, ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Flottenbetrieb, Laden unterwegs und Laden am Zielort. Die in diesen Gleichstromladegeräten integrierte KI-gesteuerte Technologie optimiert außerdem die Gesamtbetriebskosten (TCO) und bietet gleichzeitig eine ultraschnelle und zuverlässige Ladeleistung. AC-Lösungen: Moderne Wechelstromladesysteme für Gewerbe und Privathaushalte mit dynamischer Laststeuerung. Durch ihre flexible Einsatzfähigkeit und Skalierbarkeit bieten die AC-Produkte von Autel zuverlässige und leistungsstarke Lademöglichkeiten für Unternehmen, Gewerbegebiete und Privathaushalte.

Moderne Wechelstromladesysteme für Gewerbe und Privathaushalte mit dynamischer Laststeuerung. Durch ihre flexible Einsatzfähigkeit und Skalierbarkeit bieten die AC-Produkte von Autel zuverlässige und leistungsstarke Lademöglichkeiten für Unternehmen, Gewerbegebiete und Privathaushalte. Intelligente Cloud-Dienste: Eine zentralisierte Softwareplattform, die auf intelligenten Algorithmen basiert und ein umfassendes Management auf Standortebene mit dynamischer Stromverteilung, Echtzeitüberwachung und vorausschauender Wartung ermöglicht. Die Plattform unterstützt auch mehrere Zahlungsmethoden, darunter Plug and Charge gemäß ISO 15118, AutoCharge, POS-Kioske und QR-Codes, was für die Benutzer bequem ist und gleichzeitig die Rentabilität für die Betreiber maximiert.

Eine zentralisierte Softwareplattform, die auf intelligenten Algorithmen basiert und ein umfassendes Management auf Standortebene mit dynamischer Stromverteilung, Echtzeitüberwachung und vorausschauender Wartung ermöglicht. Die Plattform unterstützt auch mehrere Zahlungsmethoden, darunter Plug and Charge gemäß ISO 15118, AutoCharge, POS-Kioske und QR-Codes, was für die Benutzer bequem ist und gleichzeitig die Rentabilität für die Betreiber maximiert. PV-ESS-EVSE-Integration: Die intelligente Integration, die KI-Planungs-, Lastprognose- und Tracking-Funktionen nutzt. Durch die intelligente Kombination erneuerbarer Energiequellen mit Energiespeicherung trägt Autel Energy zur Senkung der Energiekosten bei, fördert die Nachhaltigkeit und bietet den Nutzern ein nahtloses Ladeerlebnis.

Aufbau einer Wachstumsdynamik mit globalen Servicenetzwerken

Mit einer starken Grundlage in Spitzentechnologie und kundenorientiertem Design erzielte Autel Energy in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 ein bemerkenswertes Wachstum von 77,8 gegenüber dem Vorjahr und bestätigte damit seine Position als führendes Unternehmen bei der Förderung nachhaltiger Innovationen und der Bereitstellung eines außergewöhnlichen Mehrwerts für seine Partner und Kunden. Die Produkte von Autel haben auch für ihr überlegenes Design viel Anerkennung erhalten, darunter Auszeichnungen wie die Red Dot Design Awards. Auch die kommenden Produktlinien werden dieses Engagement für hohe Standards in der Designqualität widerspiegeln und das Engagement der Marke für Qualität und Benutzererfahrung unterstreichen.

"Bei Autel sind wir von der unerschütterlichen Mission angetrieben, eine sauberere, intelligentere und stärker vernetzte Zukunft zu ermöglichen", sagte Michelle Luo, Chief Revenue Officer bei Autel Energy North America. "Unsere innovativen Lösungen sind darauf ausgelegt, die sich entwickelnden Bedürfnisse von EV-Nutzern zu erfüllen und gleichzeitig die globalen Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben. Die CES 2025 markiert einen entscheidenden Moment auf unserem Weg, weiterhin eine Vorreiterrolle bei intelligenten Energielösungen einzunehmen."

Die umfassende Geschäftsabdeckung von Autel Energy wird durch ein robustes globales Netzwerk lokaler Serviceteams unterstützt, das maßgeschneiderten Support für verschiedene regionale Märkte gewährleistet. Mit hochmodernen Produktionsstätten in North Carolina, USA, und Haiphong, Vietnam, ist Autel gut positioniert, um den wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig die höchsten Industriestandards einzuhalten. Durch die Förderung des transformativen Fortschritts in der nachhaltigen Mobilität gestaltet Autel die Zukunft von Energie und Transport auf globaler Ebene aktiv mit.

