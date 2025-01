Blankenfelde-Mahlow (ots) -Vertraute Umgebung, individuelle Betreuung und soziale Kontakte: Die häusliche Pflege hat für die Pflegebedürftigen zahlreiche Vorteile - doch für die Angehörigen bedeutet sie zweifellos eine hohe Belastung. Um den Pflegenden den Alltag zu erleichtern und die Lebensqualität der Pflegebedürftigen langfristig zu verbessern, bietet sich die Bundesweite Pflege Neven GmbH als verlässlicher Partner für die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln an. Wie es dem deutschlandweiten Lieferdienst gelingt, den spezifischen Anforderungen der häuslichen Pflege als unterstützender Leistungsbringer gerecht zu werden, erfahren Sie hier.Gegenwärtig werden etwa zwei Drittel aller Pflegebedürftigen in Deutschland in ihrem häuslichen Umfeld betreut. Die Vorzüge liegen für die Betroffenen klar auf der Hand, denn sie können in ihrer vertrauten Umgebung leben, die ihnen Sicherheit und Geborgenheit bietet. Zudem bleibt der Kontakt zu Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn bestehen und die Betreuung lässt sich viel besser auf ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen. Nicht zuletzt ist der Umzug in eine Pflegeeinrichtung auch mit kaum vermeidbarem Stress verbunden, der sich häufig in Angstzuständen bei den Betroffenen niederschlägt. Für die Angehörigen bringt die häusliche Pflege allerdings eine hohe Belastung mit sich, da die große Verantwortung schnell zu Überforderung und Erschöpfung führen kann und der Pflegealltag körperlich anstrengend ist. Darüber hinaus fällt es den meisten schwer, alle Aufgaben zeitlich unter einen Hut zu bringen, denn der Pflegebedürftige benötigt oft kontinuierliche Aufmerksamkeit, während gleichzeitig Pflegehilfsmittel besorgt und Leistungen bei der Pflegekasse beantragt werden müssen. Um den Angehörigen einen Teil der Arbeit abzunehmen und die Qualität der Pflege nachhaltig zu erhöhen, hat sich die Bundesweite Pflege Neven GmbH auf die langfristige Unterstützung bei der häuslichen Pflege spezialisiert.Als bundesweiter Anbieter von Pflegehilfsmitteln bringt die Bundesweite Pflege Neven GmbH individuell abgestimmte Produktpakete, die beispielsweise Einmalhandschuhe, Bettschutzeinlagen und Desinfektionsmittel enthalten, mit einem flexiblen und automatisierten Lieferdienst direkt an die Haustür. Die hochwertigen und einfach handhabbaren Hilfsmittel erleichtern Angehörigen und professionellen Pflegekräften den Arbeitsalltag, während die frei wählbaren Lieferintervalle eine verlässliche Versorgung ermöglichen. Das Serviceteam des Unternehmens steht dabei mit seiner Fachkompetenz für eine gewissenhafte Beratung, Planung und Organisation der Lieferungen. Neben der Bereitstellung von Produkten übernimmt die Bundesweite Pflege Neven GmbH auch die administrative Abwicklung von Anträgen bei den Pflegekassen, um den bürokratischen Aufwand für die Betroffenen zu minimieren. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Schließung einer Versorgungslücke und der nachhaltigen Stärkung der häuslichen Pflege.Einfach, flexibel und nachhaltig: Was die Bundesweite Pflege Neven GmbH für ihre Kunden leistetDie Beschaffung der erforderlichen Pflegehilfsmittel stellt sich für die Angehörigen von Pflegebedürftigen immer wieder als großes Problem dar, weil der regelmäßige Gang zum Sanitätshaus oder zur Apotheke zeitraubend ist und das unterschiedliche Qualitätsniveau der Produkte die Auswahl erschwert. Die Bundesweite Pflege Neven GmbH möchte an dieser Stelle gegensteuern und bietet einen einfachen und komfortablen Bestellprozess, der mit einer intensiven und fachlich kompetenten Beratung kombiniert wird, die Unsicherheiten hinsichtlich der benötigten Produkte und der zu bestellenden Menge im Vorfeld ausräumt. Die Lieferung erfolgt dann zum Wunschtermin direkt an die Haustür, wobei die Kunden gleichzeitig flexible Intervalle wählen können, sodass der regelmäßige Nachschub monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich oder halbjährlich erfolgt. Auf diese Weise lässt sich die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln bequem und mit geringem Aufwand organisieren.Um eine einfache und hochwertige Pflege zu ermöglichen, setzt die Bundesweite Pflege Neven GmbH auf Qualitätsprodukte von renommierten Herstellern, die in elf Kategorien eingeteilt werden, sodass die Kunden bei der Bestellung nichts Wesentliches vergessen und auch keine Produkte anfordern, für die sie eigentlich keine Verwendung haben. Die Angebotspalette reicht von Handschuhen, Lätzchen und Bettschutzeinlagen für den Einmalgebrauch über medizinische Masken bis zu Desinfektionsmitteln in verschiedenen Formen und umfasst alles, was für die häusliche Pflege gebraucht wird. Dabei legt die Bundesweite Pflege Neven GmbH großen Wert auf einen nachhaltigen Ansatz, der die Produkte selbst betrifft, aber auch den Lieferservice einschließt. Das Unternehmen setzt sich für umweltfreundliche Praktiken ein und bemüht sich, die Ressourcen effizient zu nutzen.Die Bundesweite Pflege Neven GmbH sichert auch die KostenübernahmeDabei geht es dem Unternehmen nicht nur darum, eine zuverlässige und reibungslose Versorgung mit Pflegehilfsmitteln sicherzustellen, sondern auch darum, den bürokratischen Aufwand bei der Beantragung von finanziellen Leistungen für die Hilfsmittel zu reduzieren. Das Serviceteam kümmert sich um den gesamten Genehmigungsprozess, der zur Kostenübernahme durch die Pflegekassen führt. Damit ist ein weiteres Problem aus dem Weg geräumt, das die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen zeitlich und psychisch meist übermäßig belastet. Die Bundesweite Pflege Neven GmbH ist damit weit mehr als ein Lieferdienst, denn sie ermöglicht es den Angehörigen, sich ganz auf die Betreuung der Pflegebedürftigen zu konzentrieren.Worum es den Gründern der Bundesweite Pflege Neven GmbH gehtViele ältere Menschen würden in einem Pflegefall gern in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, doch sie fürchten gleichzeitig, dass die Belastung für ihre Angehörigen kaum zu tragen ist. Die Bundesweite Pflege Neven GmbH möchte mit ihren Dienstleistungen einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Herausforderungen der häuslichen Pflege leichter bewältigen lassen und sich die Lebensqualität der Pflegebedürftigen nachhaltig verbessert.Um das zu erreichen, setzt das Unternehmen auf eine digitale Plattform, die eine bessere Koordination von Pflegeleistungen und eine unkomplizierte Lieferung von Pflegehilfsmitteln erlaubt. Die Gründer sehen sich in der Verantwortung, das System häuslicher Pflege kontinuierlich zu unterstützen, um es für alle Beteiligten zu einem gangbaren Weg zu machen.Sie suchen nach einem Anbieter, der Menschen in der häuslichen Pflege zuverlässig und bequem mit hochwertigen Pflegehilfsmitteln versorgt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt zur Bundesweite Pflege Neven GmbH (https://bundesweitepflege.de/) auf und lassen Sie sich von einem Mitarbeiter des Serviceteams beraten!Pressekontakt:Bundesweite Pflege Neven GmbHE-Mail: service@bundesweitepflege.deWebsite: https://bundesweitepflege.de/Original-Content von: Bundesweite Pflege Neven GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177534/5945308