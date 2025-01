Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Freitag, 31. Januar 2025, 18.00 UhrNeue FolgenSOKO WienKlare FaktenMarie Dannenberg, chirurgisch-technische Assistentin und die Affäre von Dr. Valentin Schneider, ist verschwunden. Blutspuren deuten auf ein mögliches Verbrechen hin. Die Zeit wird knapp.Denn aufgrund ihres Diabetes muss Marie rechtzeitig eine Insulinspritze bekommen, um nicht zu sterben. Schneiders Frau Klara widerruft das Alibi, das sie ihrem Mann anfangs gegeben hatte, als sie erfährt, dass in Valentins Kofferraum Blut von Marie gefunden wurde.Klaras Armverletzung stamme nicht von einem Sturz, sondern sei die Tat ihres Mannes. Sohn Jo, der ebenso befragt wird, wisse nichts von den Ausrastern seines Vaters, der wiederum diese Aussage aufs Entschiedenste verneint.Wohlfahrts Recherche ergibt, dass Marie vor ihrem Verschwinden in Schneiders Haus war. Wieso aber zu einer Zeit, als der Arzt noch im Spital arbeitete? Könnten die von ihr angeforderten Röntgenaufnahmen von Klara etwas damit zu tun haben?Auch Jo hat etwas verschwiegen. Laut der Bewegungsdaten seines Smartphones wollte er Marie in der Nacht einen Besuch abstatten. Was er auch zugibt, genau wie den Fakt, schon länger von der Affäre seines Vaters gewusst zu haben. Er wollte die Ehebrecherin damit konfrontieren, nachdem er sie bei seiner Mutter gesehen hatte. Doch angeblich war Marie nicht zu Hause - wo ist sie geblieben, und wer hat ihr etwas angetan?Die Folge "Klare Fakten" ist bereits einen Tag vor der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Acht neue Folgen "SOKO Wien" werden freitags um 18.00 Uhr ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5945304