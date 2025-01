Berlin (ots) -- "EA SPORTS FC 25" führt die offiziellen deutschen Charts der meistverkauften PC- und Konsolenspiele 2024 an- "Call of Duty: Black Ops 6", "Helldivers 2", "Landwirtschafts-Simulator 25" und "Super Mario Party Jamboree" in den Top 5 der erfolgreichsten Neuerscheinungen aus dem Jahr 2024Ob spannungsvolle Fußballturniere, actionreiche Abenteuer im Team, entspannte Farmarbeit oder farbenfrohe Party-Spiele für die ganze Familie: Das Games-Jahr 2024 bot eine riesige Vielfalt an Spiele-Highlights für die Gamerinnen und Gamer in Deutschland an. Das zeigt sich besonders in den offiziellen game Jahrescharts, die die 2024 erfolgreichsten neu erschienenen Games für PC und Konsole in Deutschland abbilden: Als Spitzenreiter unter den meistgekauften Spielen 2024 behauptet sich die Fußballsimulation "EA SPORTS FC 25" (Electronic Arts), die seit ihrer Veröffentlichung Ende September immer wieder die Top-Plätze der deutschen Monatscharts belegte. Einen großen Verkaufserfolg feiert auf dem zweiten Platz der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops 6" (Activision Blizzard), der im Single-, Kooperations- oder Mehrspieler-Modus die Spielenden auf spannungsvolle Missionen schickt. Der kooperative Third-Person-Shooter "Helldivers 2" (Sony Interactive Entertainment), in dem Spielende als Teil einer Eliteeinheit den Frieden in der Galaxie bewahren sollen, erobert den dritten Platz. An die idyllische, aber gleichzeitig auch herausfordernde Arbeit auf einem Bauernhof konnten sich Spielende in dem neuen "Landwirtschafts-Simulator 25" (GIANTS Software) machen, der sich Platz 4 der Jahresscharts sichert. Die Top 5 der erfolgreichsten neuen Games in Deutschland rundet auf dem fünften Platz das Partyspiel "Super Mario Party Jamboree" (Nintendo) ab, bei dem man in zahlreichen bunten Minispielen mit Familie und Freunden seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann.Informationen zu den JahreschartsDie game Jahrescharts 2024 enthalten die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauften Spiele, die im Jahr 2024 veröffentlicht wurden. Die Daten werden erhoben von Games Sales Data (GSD), einer von der VGE (Video Games Europe) betriebenen Plattform. In Deutschland werden neben Verkäufen bei Einzelhändlern auch Verkäufe von digitalen Verkaufsplattformen wie dem Nintendo eShop, PSN, dem Xbox Store oder Steam von Publishern an GSD übermittelt. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten. Da der Publisher aktuell keine Daten an GSD übermittelt, ist das Spiel "Black Myth: Wukong" nicht enthalten.game - Verband der deutschen Games-BrancheWir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu E-Sport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der devcom und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. Wir bereichern mit Games das Leben aller Menschen.Pressekontakt:Velyana Richtergame - Verband der deutschen Games-Branche e.V.Friedrichstraße 16510117 BerlinTel.: 030 2408779-12E-Mail: velyana.richter@game.dewww.game.deX: @game_verbandFacebook.com/game.verbandInstagram: game_verbandFacebook.com/game.verbandInstagram: game_verbandOriginal-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64382/5945317