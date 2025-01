Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenJE00BLR94N79 Invinity Energy Systems PLC 08.01.2025 GB00BS9F9D74 Invinity Energy Systems Ltd. 09.01.2025 Tausch 1:1CA81752V1013 Serra Energy Metals Corp. 08.01.2025 CA81752V2003 Serra Energy Metals Corp. 09.01.2025 Tausch 10:1CA6083842022 Light AI Inc. 08.01.2025 CA53229R1047 Light AI Inc. 09.01.2025 Tausch 1:1