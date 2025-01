DJ ENERGIE-BLOG/Deutschlands Gasverbrauch steigt 2024 um 3,5 Prozent

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Deutschlands Gasverbrauch steigt 2024 um 3,5 Prozent

Deutschland hat nach Angabe der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr 3,5 Prozent mehr Gas verbraucht als im Vorjahr 2023. Demnach wurden in Deutschland 2024 insgesamt 844 Terawattstunden (TWh) Gas verbraucht, nach 811,5 TWh im Vorjahr. Rund 39 Prozent des gesamten deutschen Gasverbrauchs entfielen dabei auf Haushalte und Gewerbe, 61 Prozent auf Industriekunden. Im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der Jahre 2018 bis 2021 ist der deutsche Erdgasverbrauch um 14 Prozent zurückgegangen. Haushalts- und Gewerbekunden haben dabei 17 Prozent gespart, Industriekunden 12 Prozent. Einfluss auf den Gasverbrauch hatten laut Behörde auch die Temperaturen. Sie lagen 2024 im Mittel knapp 0,9 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021. Nach vorläufigen Zahlen betrugen die deutschen Gasimporte 865 TWh (2023: 968 TWh). Die größten Gaslieferanten waren Norwegen (48 Prozent), die Niederlande (25 Prozent) und Belgien (18 Prozent).

BDEW: Elektromobilität ist Erfolgsmodell

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht in der Elektromobilität ein Erfolgsmodel und einen zentralen Hebel für den Automobilstandort in Deutschland und Europa. Dazu hat der Verband einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Dieser ruft nach einheitlichen europäischen Regeln bei der Elektromobilität, nach einer Beibehaltung der CO2-Flottengrenzwerte, nachhaltigen Steueranreizen für E-Fahrzeuge, eine Entbürokratisierung beim Ladesäulenausbau und einer Beendigung der staatlichen Ladesäulen-Förderung. "Ein starker, entwickelter Elektromobilitätsmarkt in Deutschland und Europa ist die beste Standortpolitik, um sich auch international als Technologiestandort zu behaupten", sagte der BDEW. Die Energie- und Ladebranche investiere seit Jahren massiv in die Elektromobilität. Der Branche sei klar, dass die Technologieführerschaft in der Mobilität von Morgen elektrisch sei. In einem starken Leitmarkt könnten die Unternehmen die Produkte und Dienstleistungen erfolgreich weiterentwickeln, so der Verband.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2025 10:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.