NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Nach einem anfänglichen Anstieg sind die Ölpreise am Mittwoch gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Nachmittag 76,58 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar sank um 44 Cent auf 73,81 Dollar. Zuvor hatte Brent-Öl bei 77,89 Dollar und WTI bei 75,28 den jeweils höchsten Stand seit Oktober erreicht.

Medienberichte zur künftigen Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump belasteten die Ölpreise. Dieser wolle einen nationalen wirtschaftlichen Notstand auszurufen, um eine rechtliche Grundlage für Zölle zu schaffen, berichtete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Die Einführung von hohen Zöllen in den USA würde die Weltwirtschaft belasten. Dies würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Trump wird am 20. Januar in sein Amt eingeführt.

Zudem sind in der vergangenen Woche in den USA vom Energieministerium erhobenen Lagerbestände weniger als erwartet gefallen. Die Bestände an Benzin und Destillaten legten deutlich zu./jsl/he