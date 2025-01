Die Skoda Group hat eine Ausschreibung für die Lieferung von bis zu 70 Trolleybussen an Aktsiaselts Tallinna Linnatransport gewonnen, das den ÖPNV in Tallinn betreibt. Eintreffen sollen die ersten E-Busse in der estnischen Hauptstadt ab der ersten Jahreshälfte 2026. Die Ausschreibung sieht zudem die Option für 30 weitere Trolleybusse vor. Der Auftragswert wird von Skoda auf über 50 Millionen Euro beziffert. Entschieden hat sich das ÖPNV-Unternehmen ...

