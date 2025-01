Was uns der Januar lehrtDas Schröpfen geht weiterLiebe Leser, wir hoffen Sie sind gut in das neue Jahr gerutscht. Mit der heutigen Nr. 2 des Smart Investor Weekly geht auch die Newsletter-freie Zeit zwischen den Jahren zu Ende. Keine Angst, Sie haben die erste Ausgabe nicht verpasst, denn wir nummerieren nach Kalenderwochen. Der Jahreswechsel ist aus mehreren Gründen von großem Interesse - besonders für Börsianer. So treten mit dem Jahreswechsel häufig neue Gesetze in Kraft. Für Deutschland heißt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...