XRP Prognose: Kursexplosion? Dieses Treffen könnte alles verändern

In den letzten 24 Stunden fällt XRP um 2 Prozent. Damit tendiert XRP dennoch fester in Relation zu Bitcoin und Ethereum. Im Jahr 2025 entwickelte sich die Ripple-Kryptowährung gut. So stieg die vierwertvollste Kryptowährung der Welt um 10 Prozent in der ersten Woche des Jahres. Dennoch könnte der aktuelle Kurs eine Einstiegschance bieten und bei 2,30 US-Dollar noch deutliches Aufwärtspotenzial vorhanden sein. Denn ein neues Treffen des Ripple-CEOs macht Hoffnung auf eine bessere Zukunft und könnte den XRP Kurs antreiben.

Ripple meets Trump: Was steckt dahinter?

Der CEO von Ripple Brad Garlinghouse hat am 7. Januar 2025 in einem X-Post bekanntgegeben, dass er mit dem designierten Präsidenten Donald Trump und Ripples Chief Legal Officer Stuart Alderoty zu Abend gegessen hat. Dieses Treffen könnte für XRP und Ripple positive Implikationen haben.

Zum einen signalisiert das Treffen die politische Unterstützung für die Kryptoindustrie unter einer neuen Trump-Administration. Trump hat sich während seines Wahlkampfes als Krypto-freundlich positioniert, was eine günstigere regulatorische Umgebung für Kryptowährungen wie XRP bedeuten könnte. In weniger als zwei Wochen findet die Amtsübernahme durch den Republikaner statt. Garlinghouse selbst verweist auf starke Anfänge für 2025. So könnte das laufende Jahr einen Pivot für die Krypto-Industrie und eben auch Ripple Labs mitsamt XRP darstellen.

So könnte dieses Treffen die langjährigen rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Ripple und der US-Securities and Exchange Commission (SEC) positiv beeinflussen. Mit einem Wechsel in der SEC könnte Ripple auf eine weniger konfrontative Haltung hoffen, was XRP zu einem attraktiveren Investment machen würde. Denn Gary Gensler wird die US-Börsenaufsicht zur Amtsübernahme von Trump verlassen, der Krypto-Unterstützer Paul Atkins soll folgen.

Ergo interpretiert die XRP-Community das aktuelle Treffen als ein Signal für eine mögliche "Trump-Rallye" für XRP.

Die charttechnische Prognose für XRP basiert auf den Fibonacci-Extensionen. Diese messen potenzielle Kursziele basierend auf vorherigen Marktbewegungen. Aktuelle Analysen zeigen ergo klar, dass XRP das eigene Allzeithoch überschreiten könnte, was einen Anstieg auf über 10 US-Dollar für XRP ermöglichen könnte. Wenn der neue Ausbruch eintritt, könnte dies eine größere bullische Dynamik im Markt auslösen.

By the numbers and its fulfillment of, another massive breakout and continuation for $XRP is not a matter of if, but when, and it could lead into a larger bullish run that many think!



With Fibonnaci Extension levels, we can see All Time Highs broken above, and a push to $10+… pic.twitter.com/G1iXaOgXaR - JAVON MARKS (@JavonTM1) January 8, 2025

Ripple Alternative: Bullisches Momentum für WEPE - über 44 Mio. $ investiert

Wall Street Pepe (WEPE) präsentiert sich derweil als ein innovativer Meme-Coin, der während eines volatilen Marktumfelds mit Resilienz auf sich aufmerksam macht. Trotz der unsicheren Marktlage konnte das Projekt im Presale schon rund 45 Millionen US-Dollar einsammeln, was auf ein außergewöhnliches Vertrauen der Community hinweist. Diese relative Stärke signalisiert die Fähigkeit, sich von negativen Markttrends abzukoppeln. Doch warum ist die initiale Nachfrage bei Wall Street Pepe so stark?

Das Besondere an WEPE ist die einzigartige Verbindung zwischen Meme-Coins und aktiven Trading-Communities. Während klassische Meme-Coins meist nur auf kurzfristige Hypes setzen, bietet WEPE ein langfristiges Konzept. Der Fokus liegt darauf, eine Plattform zu schaffen, die private Anleger durch Wissensaustausch, strategische Einblicke und Belohnungssysteme stärkt.

Die Vision von WEPE geht damit weit über den typischen Meme-Coin hinaus. Das Ziel ist es, eine Community zu etablieren, die private Anleger gegen die Dominanz großer Akteure stärkt. Das Projekt bietet Token-Inhabern Zugang zu fundierten Marktanalysen und Alpha-Calls, wodurch auch weniger erfahrene Anleger von wertvollen Informationen profitieren können. Ein innovatives Belohnungssystem motiviert zusätzlich: Erfolgreiche Trader können wöchentlich Preise gewinnen.

Der Presale von WEPE ist ein zentraler Baustein der Strategie. Insgesamt sind 20 Prozent der Token für diesen Vorverkauf reserviert, während 12 Prozent als Staking-Belohnungen dienen. Weitere 38 Prozent werden für Marketingzwecke verwendet, um die Reichweite des Projekts zu maximieren. 30 Prozent fließen in Liquidität sowie Prämien.

WEPE möchte sich als Bewegung etablieren, die sowohl die Freude an Meme-Coins als auch die Ernsthaftigkeit einer Trading-Community vereint. Alles erinnert hier an Wall Street Bets - wer diese Idee spannend findet, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, USDT oder BNB gegen WEPE.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.