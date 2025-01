8. Januar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) ("Yukon Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse eines geophysikalischen Untersuchungsprogramms mit elektrischer Widerstandstomografie (ERT) und induzierter Polarisation (IP) in seinem 7.000 Hektar umfassenden Konzessionsgebiet Birch ("Birch"), 65 km nordöstlich von Burwash Landing, Yukon, bekannt zu geben. Birch ist eines von Yukon Metals' siebzehn hochwertigen Konzessionsgebieten (insgesamt 42.500 Hektar) im Yukon.

Wichtigste Punkte:

- Die Geologen von Yukon Metals führten acht geophysikalische ERT- und IP-Untersuchungen über dem östlichen Teil der Kupfer- und Goldanomalie bei Birch durch, auf der im Jahr 2024 Bodenproben entnommen wurde. Die Untersuchung identifizierte mehrere vorrangige Bohrziele.

- Aus den geoelektrischen Signaturen des Gesteins können strukturelle geologische Merkmale abgeleitet werden, welche zur Festlegung der Standorte von Bohrungen beitragen können.

- Die neuen geophysikalischen Daten stimmen mit den zuvor identifizierten Bodenanomalien mit bis zu 0,24 % Cu im Boden und bis zu 0,99 g/t Au auf 1.400 Metern sowie den Gesteinssplitterproben mit Gehalten von bis zu 2,42 % Cu und 14,1 g/t Au überein, was das Potenzial des Projekts für eine bedeutende Mineralisierung weiter unterstreicht.

- Alle Abschnitte, die die Zone der Bodenanomalie durchkreuzten, wiesen geophysikalische Anomalien unterhalb der Oberfläche auf, die als Veränderungen des Gesteinstyps und der Sulfidmineralisierung in Skarnhorizonten über mehrere hundert Meter interpretiert werden.

Rory Quinn, President und CEO, sagte: "Mit diesem geologischen Untersuchungsprogramm, das induzierte Polarisation, Oberflächenkartierungen sowie Boden- und Gesteinsprobenahmen umfasst, ist Yukon Metals der Erschließung des Mineralpotenzials des äußerst vielversprechenden Konzessionsgebietes Birch nähergekommen. Der nächste Schritt wird der Beginn von Bohrungen bei Birch sein, die auf mineralisierte Skarnhorizonte abzielen."

Die Untersuchung identifizierte mehrere vorrangige geophysikalische Anomalien, die die nächste Explorationsphase unterstützen. Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen Schritt dar, um Birch als für Edel- und Basismetallmineralisierungen äußerst aussichtsreiches Konzessionsgebiet weiterzuentwickeln. Die geophysikalischen Daten werden mit geochemischen Oberflächenergebnissen, geologischen Kartierungen und zuvor erfassten luftgestützten magnetischen Vermessungsdaten kombiniert, um sowohl vorrangige Bohrziele als auch Gebiete für zukünftige Explorationsarbeiten abzugrenzen.

Die ERT- und IP-Untersuchungen wurden durchgeführt, um die elektrischen Eigenschaften der in diesem Gebiet vorherrschenden Gesteinsformationen zu prüfen, darunter Kalkstein, Marmor, Schiefer und Granit. Aus den geoelektrischen Signaturen des Gesteins können strukturelle geologische Merkmale und Kontakte abgeleitet werden, die zur Festlegung der Standorte von Bohrungen beitragen können.

Bei diesen Techniken werden elektrische Ströme in den Boden geleitet und gemessen, wie verschiedene Materialien darauf reagieren. So entstehen detaillierte Karten des Untergrunds, die geologische Schichten und Strukturen hervorheben. Mittels der induzierten Polarisation wird gemessen, wie bestimmte Materialien, z. B. metallische Minerale, eine elektrische Ladung vorübergehend speichern und wieder abgeben, was häufig auf das Vorhandensein von Sulfiden hinweist. Die Leitfähigkeit weist auf Gestein hin, das elektrisch leitfähige Minerale wie Sulfide und metallische Elemente enthält. Der spezifische Widerstand wird zur Identifizierung der Gesteinsart, zur Abgrenzung der Gesteinsarten, zur Bestimmung der Tiefe des Deckgebirges und zur Ermittlung anomaler Zonen verwendet.

Eine fortschrittliche Software verarbeitete die Daten, um hochauflösende Bilder zu erstellen, mit deren Hilfe wichtige geologische Merkmale wie Grundgebirgsschichten, mineralisierte Zonen und Bereiche mit Messunsicherheiten identifiziert werden konnten.

Abbildung 1 - Linien der geophysikalischen Untersuchungen 2024 mit anomalen Kupfergehalten in Boden- und Gesteinsproben.

Abbildung 2 - Leitfähigkeitsabschnitte mit überlagerten Kupfergehalten von mehr als 200 ppm im Boden aus dem Jahr 2024. Zonen mit hoher Leitfähigkeit (rot) zeigen eine starke, kontinuierliche Anomalie über sechs der parallelen Untersuchungstraversen, die möglicherweise auf mineralisierte Zonen hinweisen.

Abbildung 3 - 3D-Ansicht der Abschnitte der anhand induzierter Polarisierung ermittelten Aufladbarkeit. Zonen mit hoher Aufladbarkeit (rot), die möglicherweise auf eine Sulfidmineralisierung hinweisen und mit den geophysikalischen Signaturen von Skarn übereinstimmen, sind in den meisten Untersuchungen sichtbar.

Abbildung 4 - 3D-Ansicht der Abschnitte des spezifischen Widerstands. Tiefe Zonen mit hohem spezifischem Widerstand (rot) sind wahrscheinlich Schiefer. Zonen mit niedrigem spezifischem Widerstand (blau) sind wahrscheinlich Marmor, intrusiver Granodiorit oder mineralisierte Skarne. Die aussichtsreichen Zonen mit niedrigem spezifischem Widerstand stimmen mit den Hochs der IP-Aufladbarkeit und Leitfähigkeit überein. Oberflächennahe Zonen mit hohem spezifischem Widerstand (rot) könnten oberflächennahes Permafrost-Kolluvium sein.

Über das Projekt Birch

Yukon Metals ist Eigentümer von 100 % des Projekts Birch, das 65 km nordöstlich der Gemeinde Burwash Landing liegt und über Hubschrauber zugänglich ist. Das Projektgebiet Birch wird von frostgesprengten Gesteinsblöcken in nicht vergletschertem Gelände dominiert, wobei Ausbisse auf steileren Bergrücken vorhanden sind. Das Projekt liegt überwiegend im Finlayson-Komplex des Yukon-Tanana-Terrans, der sich aus unterschiedlich kohlenstoffhaltigem Schiefer und Quarzit, Marmor, Granat-Amphibolit und seltenen metaplutonischen Gesteinen zusammensetzt.

Das Yukon-Tanana-Terran überlagert strukturell den Batholith Ruby Range, der im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets regional kartiert wurde und als Quarz-Feldspat-Porphyr Ruby Range und Porphyr Rhyolite Creek sowie als intermediäres und felsisches Vulkangestein vorkommt (Israel et. Al., 2011). Die Kartierung auf Projektebene zeigt, dass die Geologie des Gebiets aus Schiefer- und Marmoreinheiten, mäßig bis stark oxidiertem felsischem Intrusivgestein und uneinheitlich oxidierten porphyrischen Rhyolith-Intrusionsgängen besteht.

Die Kupfer-, Zink- und Molybdänmineralisierung in dem Gebiet wurde zuerst Anfang der 1970er-Jahre im Rahmen einer kleinen Explorationskampagne entdeckt, mit welcher mehrere Skarn-Horizonte im nördlichen Projektgebiet sowie Molybdänit in Quarzgängen und Erzschnüre in Granodiorit-Lesesteinen auf der südöstlichen Seite des Konzessionsgebiets aufgedeckt wurden (MINFILE 115G 077). Auf Gold wurde erst analysiert, als es Anfang der 2010er-Jahre erneutes Interesse gab, da mit Boden- und Kartierungsexplorationsarbeiten in dem Gebiet mehrere hohe Bodenanomalien mit Werten von 0,02-15 g/t Au entdeckt wurden.

Die Birch-Konzessionen wurden 2022 von Lapie Mining Inc. über Kupfer-Skarn- und Boden-Goldanomalien abgesteckt und im Anschluss daran im Jahr 2024 von Yukon Metals als Teil des Konzessionsblocks Berdahl erworben. Zu den wichtigsten Punkten des Prospektions- und geochemischen Untersuchungsprogramms im Jahr 2024 gehören Bodenproben im Norden und Zentrum des Claim-Blocks, die eine bedeutende Gold-, Kupfer- und Molybdänmineralisierung offenbarten. Eine besonders starke Kupfer- und Goldanomalie wurde im nördlichen Teil des Blocks identifiziert, die sich über 1.400 Meter ungefähr von Ost nach West erstreckt und ein spannendes Ziel für weitere Explorationen darstellt. Darüber hinaus haben Splitterproben aus Lesesteinen im östlichen Abschnitt dieser Anomalie beeindruckende Gehalte geliefert.

Methodik

Geophysikalische Untersuchung

Es wurde ein Lippmann-4-Punkt-Widerstandssystem verwendet. Es wurden eine 200-300 m lange Kabelkonfiguration für eine hohe Detailgenauigkeit in Oberflächennähe und eine Eindringtiefe von 50-100 m gewählt. Die Daten wurden mit der 2D-Software Earth Imager von Advance Geophysics Inc. erfasst und invertiert. Verrauschte Datenpunkte und Elektroden mit schlechtem Kontaktwiderstand wurden entfernt, und die Daten wurden nach Spitzen oder Tiefen im spezifischen Widerstand gefiltert. Die Software erstellte zweidimensionale Tomogramme unter Verwendung geglätteter, durch kleinste Quadrate gedämpfter und robuster Inversionsparameter. Vorläufige Interpretationen wurden durchgeführt.

Die Skalen für die Aufladbarkeit, die Leitfähigkeit und den spezifischen Widerstand, die auf den einzelnen Untersuchungsabschnitten angezeigt werden, sind nicht für alle Abschnitte standardisiert und können variieren, um lokale geologische Merkmale effektiv hervorzuheben. Die Variationen in der Skala dienen der optimalen Visualisierung von Anomalien und bedeuten keine absoluten Unterschiede in den geophysikalischen Werten zwischen den Abschnitten. Die Leitfähigkeit reicht von 0,01 bis 3,9 ms/M, die Aufladbarkeit von -3 bis 45 ms und die Widerstände von 200-50.000 Ohm-m.

Gesteins- und Bodenprobenahmen

Die Gesteins- und Bodenproben wurden zur Analyse an ALS Minerals versandt, wobei die Probenaufbereitung in Whitehorse, Yukon, und die Analyse in North Vancouver, British Columbia, stattfindet.

Die Gesteinsproben wurden durch Zerkleinerung auf 70 %, 2 mm Korngröße, Aufteilung auf 250 g, und Pulverisierung auf mehr als 85 %, 75 Mikrometer Korngröße (Prep-31A), aufbereitet. Die Trübeproben wurden durch Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-AES (ME-ICP61) auf 34 Elemente analysiert. Alle Proben wurden durch Brandprobe und AAS mit einem nominalen Probengewicht von 50 g (Au-AA24) auf Gold untersucht. Proben mit Werten über 10 g/t Au wurden anhand einer 50-g-Probe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) analysiert.

Die Bodenprobenahmen erfolgten mit einem batteriebetriebenen Permafrostboden-Bohrer, mit dem hochwertige Proben unterhalb von Findlingen und aus gefrorenem Boden bis in eine Tiefe von 1 m gewonnen wurden. Dieses Verfahren wurde speziell für die geochemische Exploration im Yukon entwickelt, um Mineralisierungen entlang von steilen, steinigen und permanent gefrorenen Nordhängen, die für traditionelle Bodenprobenahmeverfahren ungeeignet sind, besser abgrenzen zu können. Die Proben wurden getrocknet und auf 180 um gesiebt (Prep-41A) und durch Königswasseraufschluss und ICP-MS und ICP-AES (AuME-TL44) auf 51 Elemente analysiert.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Gesteinsproben, die bei der Prospektion entnommen wurden, sind selektiver Natur und wurden gesammelt, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Mineralisierung zu bestimmen. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung, die im Projekt enthalten ist.

Abbildung 5 - Lage der Linien der IP- und Widerstandsuntersuchungen im Konzessionsgebiet Birch

Abbildung 6 - Übersichtskarte des Projekts Birch in Bezug auf andere Konzessionsgebiete von YMC.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP of Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

Für das BOARD VON YUKON METALS CORP.

(gez.) "Rory Quinn"

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

1290-625 Howe St.

Vancouver BC V6C 2T6

yukonmetals.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die Metallvergesellschaftung und die Geologie des Prospektionsgebiets bei Birch, die auf die Möglichkeit eines goldhaltigen Kupferporphyrsystems hinweisen, die beträchtliche Ausdehnung, die von einer Bodenanomalie mit einer Länge von über 1.400 Metern nachgewiesen wurde, das Potenzial für wirtschaftliche Kupfer- und Goldgehalte, basierend auf den Gehalten, die aus den Gesteinssplittern an der Oberfläche entnommen wurden, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass Birch kein aussichtsreiches goldhaltiges Kupferporphyrsystem ist, keine signifikante Größe aufweist und nicht über wirtschaftlich hochwertige Mineralien verfügt; dass das Yukon nicht das Potenzial hat, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Quellennachweis

Israel, S., Murphy, D., Bennett, V., Mortensen, J. and Crowley, J., 2011. New insights into the geology and mineral potential of the Coast Belt in southwestern Yukon. In: Yukon Exploration and Geology 2010, K.E. MacFarlane, L.H. Weston and C. Relf (eds.), Yukon Geological Survey, p. 101-123.

