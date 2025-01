Die Apple-Aktie verzeichnete am Handelstag einen merklichen Rückgang von 0,5 Prozent auf 240,95 USD an der NASDAQ-Börse. Der Technologieriese, der noch Ende Dezember 2024 ein 52-Wochen-Hoch von 260,09 USD erreichte, zeigt sich derzeit in einer Konsolidierungsphase. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt das Potenzial für weiteres Wachstum in der robusten Entwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs, insbesondere durch Dienste wie Apple Pay, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Internationale Herausforderungen

Die globale Expansion des Unternehmens sieht sich mit verschiedenen Hindernissen konfrontiert. Besonders im aufstrebenden indonesischen Markt muss Apple Rückschläge hinnehmen, wo regulatorische Anforderungen den Vertrieb neuer Modelle erschweren. Diese Entwicklungen könnten sich mittelfristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken, wobei Analysten für das laufende Jahr dennoch eine Dividende von 1,03 USD je Aktie prognostizieren.

