The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2025ISIN NameCA3617932015 GLG LIFE TECH CORP.CA81752V1013 SERRA ENERGY METALS CORP.CA98615V1022 YOOMA WELLNESS INC.GB00BGSGT481 LIVE COMPANY GRP LS -,01GB00BS3BDY00 REGTECH OPEN PROJ. EO-,2GB00B04PYL99 BOWLEVEN PLC LS -,001GB00B3NCXX73 IQGEO GROUP PLC LS-,02JE00BLR94N79 INVINITY ENER.SYS EO -,01JP3386700003 JTOWER INC.