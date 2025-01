Die Infinity-Plattform von Userful verbessert geschäftskritische Arbeitsabläufe für die Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und verwandelt Datenanalysen in operative Prozesse

Die Userful Corporation, ein weltweit führender Anbieter von unternehmenskritischer Datenvisualisierung, stellt ihre neuesten Innovationen auf der Userful Infinity Platform vor. Diese Weiterentwicklungen wurden entwickelt, um Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen, und unterstreichen das Engagement von Userful, Zusammenarbeits- und Entscheidungsfindungsabläufe im Unternehmen neu zu definieren und die Zukunft der vernetzten Datenvisualisierung zu verändern. Diese bahnbrechenden Verbesserungen haben CIO Review dazu veranlasst, die Infinity-Plattform von Userful als führende Datenvisualisierungsplattform des Jahres 2025 in die engere Wahl zu ziehen.

Userful's Decisions application drives multi-source video walls, enabling real-time visualization of critical operations center data by seamlessly connecting diverse data sources to intelligent displays. (Photo: Business Wire)

Die Userful Infinity-Plattform ist eine umfassende Suite miteinander verbundener Datenvisualisierungstools für zentralisierte und verteilte Vorgänge. Über eine einzige Plattform und eine einzige Lizenz erhalten Benutzer Zugriff auf acht (8) verschiedene Anwendungen, um die Abläufe am Arbeitsplatz zu modernisieren. Während einige Unternehmen nur eine dieser Anwendungen einsetzen, können mehrere Anwendungen zusammen verwendet werden, um einen kuratierten Workflow zu erstellen.

Der führende Workflow für die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung am Arbeitsplatz ist Userfuls Quad-Play-Workflow für Kontrollräume, der sich ideal für zentralisierte NOC-, SOC-, EOC- und ADT-Vorgänge eignet. Zu den bahnbrechenden Innovationen gehören:

Command Center Video Walls: Die Anwendung "Decisions" von Userful wurde durch NVIDIA Blackwell auf eine 1,5-mal schnellere Verarbeitung beschleunigt, was Infinity zur schnellsten Visualisierungs-Engine auf dem Markt macht und die effiziente Multicast-Übertragung von Infinity-Leinwänden auf der ganzen Welt (in Layer-3-Netzwerken) für eine breitere Sichtbarkeit der Organisation ermöglicht.

Bediener-Workstations: Mit uConduct von Userful können Bediener in Zusammenarbeit mit der Videowand oder gemeinsam genutzten Leinwänden mehrere interaktive Echtzeitansichten erstellen, die mit herkömmlichen hardwarebasierten KVM-Lösungen konkurrieren, indem sie in der Software eine Latenz von unter 100 ms erreichen.

War Rooms: Userful Spaces ermöglicht jetzt sowohl Screencasting als auch die gemeinsame Nutzung von Unternehmensressourcen in führenden Unified-Comm-Plattformen für dringende Entscheidungen (z. B. Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex).

Mitarbeiterbenachrichtigungen: Die neue Benachrichtigungs-App von Userful liefert zeitnahe, multimodale Nachrichten im gesamten Unternehmen (d. h. visuelle, sprach- und textbasierte Kommunikation mit Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden).

Ein weiterer führender Workflow für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und die Entscheidungsfindung ist Userfuls Operations Management Workflow Er dient als zentrale Plattform für Bediener, die in verteilten Betriebsumgebungen arbeiten, und bietet sofortigen Einblick in eine Vielzahl von Datenmetrik-Quellinhalten von mehreren Standorten und Repositories Zu den bahnbrechenden Innovationen gehören:

Datametriken-Visualisierung: Die Trends-App von Userful ermöglicht die Echtzeit-Visualisierung mehrerer Datenmetriken mit Authentifizierung für strenge Unternehmenssicherheits- und Datenschutzstandards. Der Ansatz von Userful ist insofern einzigartig, als wir sichere persistente Sitzungen aufrechterhalten, anstatt den "Web-Makro"-Ansatz der meisten Digital-Signage-Unternehmen (d. h. Bildschirmaufnahmen) zu verwenden, der nicht in Echtzeit erfolgt. Zu den neuen Deep-Dive-Integrationen gehören Microsoft Power BI-Verbesserungen, PowerPoint, ServiceNow ITSM, DOMO, Grafana, EPIC ADT.

Datametriken-Streaming: Die neue OpStream-App von Userful macht Betriebsdaten in Echtzeit allgegenwärtig und verteilt Dashboards und Leinwände aus Trends oder Entscheidungen über das sichere Netzwerk des Unternehmens über das HLS-Protokoll im gesamten Unternehmen.

Geschäftsleitungs-Dashboards: Die Augmented-Reality-App uControl von Userful ermöglicht es Betriebsleitern, die Datenvisualisierung aus verschiedenen Quellen im gesamten Unternehmen zu steuern, und bietet jetzt ein persönliches Dashboard für die Betriebsleistung in den vielen Anwendungen und Quellen, die von diesem Leiter überwacht werden.

Sichere Unternehmensbeschilderung: Die Engage-App von Userful bietet jetzt eine sichere Unternehmensbeschilderung, die zu 100 im Unternehmensnetzwerk verfügbar ist. Unser Video Wall Asset Processor optimiert Inhalte für Videowände und ermöglicht die Wiedergabe mit "Weiterleiten und Speichern" ohne Internetabhängigkeiten und die damit verbundenen Sicherheitslücken.

Userful ist stolz darauf, von CIO Review als Anwärter auf die Datenvisualisierungsplattform von 2025 anerkannt zu werden. Die Innovation von Userful auf der gesamten Infinity-Plattform in acht Anwendungen hebt Userful weiterhin von anderen ab.

Über Userful

Userful beschleunigt die digitale Transformation für die Unternehmens-IT mit einer Reihe von Anwendungen auf einer einzigen Plattform. Durch Innovationen an der Schnittstelle von Betriebstechnologie und Unified Communications verbessert Userful die Zusammenarbeit und Produktivität für optimierte geschäftskritische und Kern-Workflows. Die auf IT-Standards und -Protokollen basierende Userful Infinity-Plattform ist zentral verwaltet, skalierbar, sicher und zukunftssicher. Ihre softwaredefinierte Architektur reduziert die Gesamtbetriebskosten (TCO) und beseitigt betriebliche Silos. Userful arbeitet mit führenden globalen Unternehmen zusammen, die ein Technologie-Ökosystem betreiben, das nahtlose Integrationen und durchgängige Interoperabilität gewährleistet. Ein multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Austin, Texas, und Calgary, Alberta.

