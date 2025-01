Die Deutsche Konsum REIT-AG verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung im Aktienhandel zu Beginn des Jahres 2025. In einer signifikanten Transaktion veräußerte die Obotritia Capital KGaA ein Aktienpaket im Wert von 2,01 Millionen Euro zum Einheitspreis von 3,35 Euro je Aktie. Parallel dazu erwarb die Försterweg Beteiligungs GmbH Anteile im identischen Umfang, was auf eine strategische Neuausrichtung der Beteiligungsverhältnisse hindeutet. Beide Geschäfte wurden außerbörslich abgewickelt und stehen in engem Zusammenhang mit dem Aufsichtsratsmitglied Rolf Elgeti.

Zusätzliche Sicherungsmaßnahme

In einem weiteren bedeutsamen Schritt wurde eine Verpfändung von 600.000 Aktien durch die Försterweg Beteiligungs GmbH vorgenommen. Diese Maßnahme, deren präziser Wert nicht beziffert wurde, unterstreicht die dynamische Entwicklung in der Eigentumsstruktur des Immobilienunternehmens und könnte auf künftige strategische Entscheidungen hinweisen.

