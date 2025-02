EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung Veränderung im Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG Potsdam, 3. Februar 2025 - Der Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat Lars Wittan als neues Mitglied in den Vorstand berufen. Er verantwortet seit dem 1. Februar 2025 das operative Geschäft sowie den Transaktionsbereich und hat die Aufgaben von Alexander Kroth übernommen, der sein Amt als Mitglied des Vorstands zum 31. Januar 2025 niedergelegt hat. Lars Wittan, Jahrgang 1977, blickt auf eine lange Karriere im Immobiliensektor zurück. Unter anderem war er zwölf Jahre in leitenden Positionen bei der Deutsche Wohnen SE tätig. Dort spielte er eine entscheidende Rolle bei zahlreichen Kapitalmarkt- und Finanzierungsmaßnahmen, Portfolioankäufen und Transaktionen von Asset- und Sharedeals. In dieser Zeit hatte er dort die Funktionen des COO, CIO und CFO inne. Zuletzt war Lars Wittan als CIO bei der Obotritia Capital KGaA tätig, wo er für den direkt gehaltenen Immobilienbestand verantwortlich war. Er ist zudem Aufsichtsratsvorsitzender bei der Quarterback Immobilien AG. Der Aufsichtsrat freut sich, mit Lars Wittan einen ausgewiesenen und erfahrenen Immobilienexperten gewonnen zu haben. Gleichzeitig ist Alexander Kroth als Mitglied des Vorstands zum 31. Januar 2025 ausgeschieden. Um sich neuen Herausforderungen widmen zu können, hat Herr Kroth den Aufsichtsrat gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden und sein Amt als Mitglied des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt. Das Unternehmen bedauert den Weggang von Alexander Kroth und bedankt sich für seinen langjährigen herausragenden Einsatz im Unternehmen und seinen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt. Kontakt:

