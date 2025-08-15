Die Deutsche Konsum REIT (DE000A14KRD3) kämpft weiterhin mit den Folgen ihrer finanziellen Schieflage. Das dritte Quartal 2024/2025 zeigt zwar erste Erfolge bei der Entschuldung, aber auch schmerzhafte Bewertungsverluste beim Immobilienportfolio. Der Netto-Verschuldungsgrad sank auf 55,8 Prozent nach 57,2 Prozent im September 2024. Gleichzeitig reduzierte sich das Portfolio durch Verkäufe auf 152 Objekte mit einem Bilanzwert von 824,2 Millionen Euro. Diese Schrumpfung war notwendig, belastet aber die laufenden Erträge. Deutsche Konsum REIT verkauft gegen Liquiditätsprobleme: Die Mieterlöse gingen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
