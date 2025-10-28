EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

28.10.2025 / 16:00 CET/CEST

Potsdam, 28. Oktober 2025 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("Gesellschaft") (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) hat heute den Termin für eine außerordentliche Hauptversammlung bekanntgegeben. Diese wird am 4. Dezember 2025 als Präsenzhauptversammlung in Berlin stattfinden.



Im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung sollen die Aktionärinnen und Aktionäre insbesondere über die Sanierungskapitalerhöhung beschließen, die eine zentrale Maßnahme des zusammen mit der FTI-Andersch AG entwickelten Sanierungskonzepts vom 1. September 2025 ist. Wie in der Pressemitteilung vom 1. September 2025 angekündigt, ist eine gemischte Bar- und Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrecht vorgesehen. Als Sacheinlage sollen Forderungen aus Namens- und Wandelschuldverschreibungen im Volumen von bis zu rund EUR 120 Mio. eingebracht werden.



Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat nunmehr auch die erforderliche Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Pflichtangebots nach dem WpÜG für den Fall erteilt, dass es im Rahmen der Sanierungskapitalerhöhung zu einer Kontrollerlangung an der Gesellschaft durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) oder mit der VBL verbundene Unternehmen kommt (Sanierungsbefreiung).



