© Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

Micron Technology investiert in den nächsten Jahren 7 Milliarden US-Dollar, um seine Produktionskapazitäten in Singapur auszubauen, da die Nachfrage nach KI-Speicherchips ansteigt.Das US-Unternehmen hat am Mittwoch mit dem Bau einer neuen Anlage im Stadtstaat begonnen und angekündigt, dass das Werk voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen wird. Die Anlage wird zur Verpackung von Hochgeschwindigkeits-Speicherchips genutzt, die vor allem in KI-Datenzentren gefragt sind, und soll etwa 1.400 Arbeitsplätze schaffen. Micron gehört zu den Chipherstellern und anderen Technologieunternehmen, die auf Südostasien setzen, um neue Märkte zu erschließen und ihre Operationen über China und Taiwan hinaus …