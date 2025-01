DJ FOMC-Protokoll: Fed dürfte Zinssenkungstempo reduzieren

Von Nicholas Jasinski und Nick Timiraos

DOW JONES--Die Vertreter der US-Notenbank haben auf ihrer jüngsten Sitzung im Dezember einen eher falkenhaften Ton angeschlagen, wie das am Mittwochabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll offenbarte. Die Vertreter der Federal Reserve sahen Risiken einer höher als erwartet ausfallenden Inflation - teilweise aufgrund potenzieller Zölle des designierten Präsidenten Donald Trump. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) diskutierten über die Beständigkeit der Inflation, wobei es unterschiedliche Ansichten darüber gab, wo sich die Zinssätze im Jahr 2025 einpendeln könnten. Die Entscheidungsträger betonten, dass sich die Politik nicht auf einem vorgegebenen Weg befinde und sich in Reaktion auf die Daten und die umgesetzten Politiken der neuen Regierung entwickeln müsse.

"Die Teilnehmer erwarteten, dass die Inflation sich weiterhin in Richtung 2 Prozent bewegt, obwohl sie anmerkten, dass die jüngst höher als erwartet ausgefallenen Inflationswerte und die Auswirkungen potenzieller Änderungen in der Handels- und Einwanderungspolitik darauf hindeuteten, dass der Prozess länger dauern könnte als zuvor angenommen", hieß es im Sitzungsprotokoll. Mehrere Teilnehmer beobachteten, dass der desinflationäre Prozess möglicherweise vorübergehend ins Stocken geraten sei oder wiesen auf das Risiko hin, dass dies der Fall sein könnte.

Das Offenmarktausschuss hatte im Dezember beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent zu senken. Die Entscheidung fiel nicht einstimmig, weil die Präsidentin der Cleveland-Fed, Beth Hammack, für unveränderte Zinsen votierte. Bemerkenswert war außerdem, dass die FOMC-Mitglieder für 2025 im Median nur noch zwei Zinssenkungen um je 25 Basispunkte prognostizierten, nachdem es im September noch vier gewesen waren. Für die nächste FOMC-Sitzung, die am 28./29. Januar stattfindet, preisen Fed-Funds-Futures mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen unveränderten Leitzins ein. Auch das Protokoll deutete darauf hin, dass die Vertreter im Großen und Ganzen damit einverstanden waren, die Zinssätze bei ihrer bevorstehenden Sitzung stabil zu halten.

Die Mitglieder signalisierten ein langsames und allmähliches Tempo der Zinssenkungen in der Zukunft und verwiesen auf die anhaltende Inflation, das solide Wirtschaftswachstum und die Unsicherheit über die Fiskalpolitik.

Die mittlere Prognose im vorherigen sogenannten "Dot Plot" von September implizierte einen vollen Prozentpunkt an Kürzungen im Jahr 2025. Der Dot Plot zeigt die individuellen Projektionen der sieben Mitglieder des Fed-Vorstands und der 12 regionalen Fed-Präsidenten. Die mittleren Punkte implizierten weitere Kürzungen um einen halben Punkt im Jahr 2026, dann eine Senkung um einen Viertelpunkt im Jahr 2027, was die Zielspanne für den Federal-Funds-Rate auf 3,0 bis 3,25 Prozent bringen würde.

Die Fed-Vertreter prognostizierten, dass die Inflation im Jahr 2025 höher bleiben werde als zuvor erwartet und zum Ende des Jahres bei 2,5 Prozent liegen werde - gemessen am bevorzugten Preisindex der Fed. Sie erwarteten auch, dass die Arbeitslosenquote in diesem Jahr steigen werde, jedoch langsamer als zuvor. Die Arbeitsmarktdaten für Dezember werden am Freitag veröffentlicht.

In seiner Pressekonferenz nach dem Treffen am 18. Dezember hatte Fed-Vorsitzender Jerome Powell gesagt, dass es mehr Unsicherheit über den Zeitpunkt zukünftiger Zinssenkungen gebe und künftige Maßnahmen an den beobachteten Fortschritten bei der Verlangsamung der Inflation gebunden seien. Ein widerstandsfähiger Arbeitsmarkt und eine solide Wirtschaft bedeuten, dass die Fed nicht in Eile sein müsse, um das Wachstum im Jahr 2025 zu retten, so Powell.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2025 14:37 ET (19:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.