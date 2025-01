NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev vor den Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar mit einem gedämpften Umsatzvolumen, aber einem stabilen organischen Betriebsergebnis (Ebitda). Perspektivisch glaubt sie, dass die Aktie ihren Abschlag zum Sektorschnitt aufholen wird. Es mehre sich die Zuversicht, was die operative Widerstandskraft und den Weg der Entschuldung betreffe./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 17:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: BE0974293251