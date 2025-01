Diese Wallets besitzen jetzt mehr Bitcoins als Satoshi Nakamoto!

Der Bitcoin befindet sich seit 2 Tagen in der Korrektur und das sogar in einer relativ starken. Fast 8 Prozent hat der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung seit gestern verloren. Was für einige Anleger eine mittelschwere Katastrophe darstellt, bekümmert vor allem große Investoren eher wenig. Am allerwenigsten Satoshi Nakamoto, des Bitcoin-Erfinders, dessen wahre Identität bis heute ungeklärt bleibt. Für viele dürfte die Situation auch eine Kaufgelegenheit sein.

Satoshi Nakamotos bis heute unangetastet gebliebene Wallets beinhalten Schätzungen zufolge über eine Millionen Bitcoin, die heute fast 100 Mrd. US-Dollar wert sind. Trotz des enormen Werts gab es seit vielen Jahren keine Bewegung auf den Wallets. Bis heute ist Nakamoto damit der größte Bitcoin-Wal der Welt. Langsam bekommt er aber Konkurrenz.

So viele Bitcoins besitzen MicroStrategy und BlackRock mittlerweile

Die zwei wohl bekanntesten Bitcoin-Wale der Welt heißen bekanntermaßen MicroStrategy und BlackRock - wenn man Satoshi Nakamoto nicht mitzählt. MicroStrategy verfolgt eine spezielle Strategie und beschafft über den Verkauf von Vorzugsaktien und Wandelanleihen stetig neues Kapital, um Bitcoins zu kaufen.

Unter der Anleitung seines CEOs Michael Saylor besitzt MicroStrategy mittlerweile 447.400 Bitcoins im Wert von 42,36 Mrd. US-Dollar. Noch größere Bestände besitzt BlackRock zur Deckung seines iShares Bitcoin Trust ($IBIT), dem größten aller Bitcoin-Spot-ETFs. Insgesamt umfassen die Wallets von BlackRock und MicroStrategy mittlerweile 1.000.593 Bitcoins und somit mehr als man Satoshi Nakamoto zuschreibt.

BULLISH: MicroStrategy and BlackRock now hold a combined total of 1,000,593 Bitcoin worth nearly $100B! pic.twitter.com/suwzraSHR4 - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 8, 2025

Da 90 Prozent des weltweiten Kapitals in der Hand von nur 10 Prozent der Investoren, nämlich den institutionellen Investoren, liegt, ist es besonders vorteilhaft, dass Unternehmen wie BlackRock und MicroStrategy so viele Bitcoins kaufen. Damit kommen Geldmengen in den Kryptomarkt, die Privatanleger niemals aufbringen könnten.

Das hebt den Kurs des Bitcoins auf Höhen, die sonst nie erreicht werden könnten. Vor allem für Michael Saylor dürfte die aktuelle vorherrschende Korrektur im Bitcoin eine neue Kaufgelegenheit darstellen. Damit könnten in den nächsten Wochen viele Coins wieder stark ansteigen, besonders solche wie Flockerz ($FLOCK), die bald an den Krypto-Börsen an den Start gehen.

Wird Flockerz in wenigen Tagen hohe Gewinne erzielen?

Flockerz befindet sich derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO). Doch der Coin geht in 13 Tagen, also kurz nach dem Amtsantritt von Donald Trump, an den Start. Und damit zur besten Zeit, denn genau das dürfte der Zeitpunkt sein, an dem der Kryptomarkt drehen könnte, was Flockerz hohes Gewinnpotenzial verleiht. Während des ICOs haben Anleger noch die Möglichkeit, die Token zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Nach dem Listing an den Börsen könnte der Einstieg schnell teurer werden und der Kurs stark steigen.

Donald Trumps Amtsantritt ist nicht das Einzige, was für einen erfolgreichen Handelsstart von Flockerz spricht. Denn das ganze Projekt bildet derzeit eine starke Community, die mittlerweile beinahe 35.000 Follower auf X (ehemals Twitter) und Telegram umfasst. Doch die Vorteile von Flockerz reichen noch weiter.

(Flockerz geht kurz nach dem Amtsantritt von Donald Trump an den Start - Quelle: flockerz.com)

Bei Flockerz erhält die Community volles Mitspracherecht über alle Entscheidungen des Projekts. Dabei finden regelmäßig Abstimmungen statt. Bei diesen können alle $FLOCK-Investoren ihre Stimme abgeben und das Ergebnis des Votings entscheidet über die weitere Entwicklung von Flockerz. Dabei erhalten sogar alle Anleger, die abgestimmt haben $FLOCK-Token als Belohnung. Diese können nach dem Handelsstart von Flockerz an den Krypto-Börsen verkauft oder in den Staking-Pool für ein passives Einkommen gegeben werden.

Das Staking-Protokoll zahlt derzeit eine extrem hohe Rendite von 296 Prozent pro Jahr aus. Da die Staking-Rendite nur in den ersten 2 Jahren ausgezahlt wird, ist der Coin dadurch auch nicht inflationär aufgebaut. Frühe Käufer können hier also auch schon von hohen Staking-Renditen profitieren. All das hat dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach dem Coin in den letzten Wochen explodiert ist. Das hat die Vorverkaufssumme auf mittlerweile 9,21 Mio. US-Dollar getrieben. Damit ist Flockerz ein Coin, der laut einigen Analysten das Potenzial hat, nach dem Launch schnell um mehr als das 10-fache zu steigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.