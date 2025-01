MAGA und TRUMP Coin explodieren wieder wegen nahender Amtseinführung

Insbesondere die PolitiFi-Memecoins wie MAGA und TRUMP gehörten am heutigen Tage zu den größten Gewinnern des Sektors. Worauf dies zurückzuführen und was in der nächsten Zeit zu erwarten ist, wollen wir mit diesem Artikel näher beleuchten.

PolitiFi-Memecoins sind wieder an der Spitze des Sektors

Betrachtet man die Entwicklung der führenden Memecoins des heutigen Tages, so finden sich an der Spitze viele aus der Nische PolitiFi. So konnte MAGA heute um 11,3 % und über die vergangenen sieben Tage sogar um 54,4 % steigen. Aber auch TRUMP entwickelte sich mit einem Tagesplus von 7,5 % und einem Wochengewinn von 67,4 % besonders positiv.

PolitFi-Sektor | Quelle: CoinGecko

Dies ist angesichts der Schwäche des Memecoin-Sektors seit dem 5. Januar umso erstaunlicher. So hat dieser in dieser Zeit laut den Angaben von CoinMarketCap einen Verlust der Marktkapitalisierung von 116,70 Mrd. USD auf 99,43 Mrd. USD um 14,80 % erlitten.

Betrachtet man hingegen den PolitiFi-Sektor, so hat dieser laut CoinGecko am heutigen Tage einen etwas geringen Verlust der Bewertung von 12,5 % auf 623,20 Mio. USD erlitten. Dennoch ist auch bei dem Handelsvolumen ein Rückgang auf 237,57 Mio. USD feststellbar.

PolitiFi-Performanz | Quelle: CoinGecko

Es gibt zudem viele neue PolitiFi-Coins, welche bedeutende Kursgewinne verbuchen konnten. Dies ist beispielsweise Super President Trump 47, der für seine bevorstehende Präsidentschaft erstellt wurde und heute um 83,8 % steigen konnte. Aber auch der USAcoin konnte einen Gewinn von 25,5 % und TrumpEffect69420 von 22,9 % verzeichnen.

Somit scheint das Interesse an den PolitiFi-Memecoins bisher noch nicht verflogen zu sein. Denn am 20. Januar erfolgt die offizielle Amtseinführung von Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA. Dementsprechend wollen einige die zunehmende Aufmerksamkeit sowie potenziell steigenden PolitiFi-Kurse antizipieren.

Darüber hinaus mischen sich Donald Trump und Elon Musk in die Politik anderer Länder wie Deutschland ein. So haben beide ihre Unterstützung für die AFD und deren Parteichefin Alice Weide ausgedrückt.

PolitiFi-Sektor sorgt auch in Deutschland für Aufsehen

Die Aufmerksamkeit von Weidel und der AFD haben wiederum Memecoin-Entwickler genutzt, um passende Kryptowährungen zu erstellen. Zu ihnen zählen vor allem $ALICE, $AFD und $MGGA, welche aufgrund der Aufmerksamkeit von Elon Musk für die AFD und Weidel deutlich profitieren konnten.

Zudem könnte es sich erst um den Anfang des deutschen PolitiFi-Sektors handeln, schließlich ist in diesem Jahr das Wahlkampfthema ähnlich emotional aufgeladen wie in den USA.

Einige sehen dabei vor allem die Meinungsfreiheit, die Demokratie, die Wirtschaft, die Gerechtigkeit, die Gleichheit, die persönliche Gesundheit und das Ansehen Deutschlands im Ausland gefährdet.

Am 9. Januar wird von Elon Musk und Alice Weidel, die laut Analysen im Unterschied zu Mitgliedern anderer Parteien fast nie in die zwangsfinanzierten Mainstreammedien eingeladen wird, ein X-Space veranstaltet. Daher erwartet Musk, dass der X-Space besonders kontrovers werden könnte, wie sein kürzlich gegebenes Welt-Interview.

Live conversations on ?? with @Alice_Weidel in 5 days!



Will take questions from the audience. https://t.co/NwvLC6oZww - Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2025

Davon könnten wiederum die deutschen PolitiFi-Memecoins profitieren. Dieser Effekt könnte rund drei Tage anhalten, wobei ebenso ein Sell-the-News-Event möglich ist, da es viele nun antizipieren wollen.

Allerdings dürfte dies noch nicht das Ende des deutschen PolitiFi-Memetoken sein, da am 23. Februar zunächst einmal die vorgezogenen Neuwahlen stattfinden sollen. Dementsprechend nimmt die Bedeutung des Themas bis dahin tendenziell zu. Jedoch muss auch darauf verwiesen werden, dass nicht alle PolitiFi-Coins dies widerspiegeln. Dennoch ist ein Trend feststellbar.

Einen wesentlich sichereren Ansatz stellt hingegen die Diversifizierung dar, weil man somit das Risiko eines Totalverlusts erheblich reduziert. Eine besonders praktische Möglichkeit für den Memecoin-Sektor bietet dafür das neue Projekt Meme Index, welches eine Auswahl von Memetoken-Fonds mit einigen der besten Coins offeriert.

Meme Index bietet Fonds für die zuletzt rentabelsten Coins

Tokenisierte Fonds sollten laut Marktbeobachtern die Zukunft sein. Denn auf diese Weise kann unter anderem die Liquidität gesteigert und eine größere Investorenbasis erreicht werden, indem auch Bruchteile von Assets erworben werden können. Ebenso können ansonsten illiquide Vermögenswerte somit leichter handelbar gemacht werden.

Mithilfe von tokenisierten Fonds wird außerdem die Effizienz gesteigert, während sie die Kosten reduzieren. Aber auch in Bezug auf die Transparenz und Sicherheit bieten sie mit autonom operierenden Smart Contracts Vorteile. Während viele TradFi-Fonds nun auf die Blockchains migrieren, starten einige von ihnen direkt auf diesen.

Einer dieser Innovatoren ist das an Beliebtheit gewinnende Meme Index, welches schnell mit seinem Vorverkauf die Marke von 2 Mio. USD übertreffen konnte. Denn es will erstmalig das Erfolgsrezept der großen Vermögensverwalter wie BlackRock jetzt für den Memecoin-Sektor anbieten.

Denn in diesem fällt es vor allem Anfänger angesichts des überwältigend schnell wachsenden Angebots und der frühen Aufgabe der Coins schwer, die Besten frühzeitig zu identifizieren. Ein Grund dafür ist, dass es sich bei diesen häufiger auch um exotische Memecoins handelt, wie die kürzlich auf XRP gestarteten oder früher die BRC-20 oder die Runes.

Über die praktischen Memecoin-Indizes von Meme Index müssen Anfänger nicht mehr so stark befürchten, dass sie etwas verpassen. Denn die Zusammensetzung der Memetoken-Fonds wird über die DAO von der Gemeinschaft bestimmt, sodass auch die Erfahrungen von Memecoin-Enthusiasten sowie die von vielen Menschen einfließen.

Somit könnten Menschen mit Hintergrundwissen über den breiten Kryptomarkt oder die Wirtschaft der Community damit helfen. Auf diese Weise lassen sich besser die Bullen- und Bärenmärkte identifizieren, was sich wiederum positiv auf die Rendite auswirken kann.

Nur noch für kurze Zeit können die $MEMEX-Coins, welche für die Investments in die Fonds benötigt werden, über den Vorverkauf mit einem Rabatt erworben werden. Derzeit werden sie für 0,015043 USD angeboten, allerdings wird die aktuelle Vorverkaufsrunde schon in den nächsten 38 Stunden abgeschlossen, sodass sich Interessierte beeilen sollten.

