Akquisitionen beschleunigen das Vorhaben, Kunden aus dem Gesundheitswesen temperaturkontrollierte End-to-End-Lösungen in ganz Europa verfügbar zu machen

UPS (NYSE: UPS) hat heute die Beendigung der Akquisition von Frigo-Trans und deren Tochterunternehmen BPL bekannt gegeben. Diese bieten branchenführende, komplexe Logistiklösungen für das Gesundheitswesen in ganz Europa.

Dank der Akquisitionen erweitert UPS Healthcare seine End-to-End-Lösungen. Zunehmend nachgefragt werden globale Transporte mit Temperaturkontrolle, die in einem bestimmten Zeitrahmen durchgeführt werden müssen. Zum Netzwerk von Frigo-Trans gehören Warenhäuser mit Temperaturkontrolle. Das reicht von Kryokonservierung (-196°C) bis zur Umgebungstemperatur (+15° bis +25°C) und auch Transporte mit durchgängiger Kühlkette quer durch Europa sind möglich. BPL hingegen ist auf zeitkritische Transporte spezialisiert.

Mehr Informationen über UPS-Innovationen und kundenzentrierte Lösungen finden Sie unter: about.ups.com.

Über UPS

UPS (NYSE: UPS) ist mit einem Umsatz von $91,0 Milliarden im Jahr 2023 weltweit eines der größten Unternehmen. Es bietet seinen Kunden in mehr als 200 Ländern ein breites Portfolio an integrierten Logistiklösungen. Das Motto von UPS lautet "Moving our world forward by delivering what matters" und gemäß dieser Devise folgen die 500.000 Mitarbeiter einer einfachen und effektiven Strategie: Der Kunde steht an erster Stelle. Der Mensch zählt. Innovation ist der Antrieb. UPS nimmt Rücksicht auf die Umwelt und unterstützt Gemeinden auf der ganzen Welt. Mehr Informationen finden Sie unter: www.ups.com, about.ups.com and www.investors.ups.com.

Über UPS Healthcare

UPS Healthcare bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt einzigartige Fachkenntnis über Logistik im Gesundheitswesen. UPS Healthcare verfügt global über 17 Millionen Square Feet an cGMP und GDP-konformem Lagerraum für Produkte aus dem Gesundheitswesen. Zum Service gehören Lagermanagement, Verpackung und Transport mit Kühlkette, Lagerung und Betrieb von medizinischen Geräten sowie Logistik für Labor- und klinische Versuche. Die globale Infrastruktur, UPS® Premier und die Systeme zur Nachverfolgung und Qualitätssicherung entsprechen den heutigen Anforderungen an komplexe Logistik für Pharmazie, medizinische Geräte und Labordiagnostik. Besuchen Sie: Healthcare.ups.com Dort finden Sie mehr Informationen.

Über Frigo-Trans

Frigo-Trans bietet End-to-End-Warenhaus- und Transportlösungen für pharmazeutische und Biotech-Unternehmen. Dies erfolgt über erstklassige Vertriebseinrichtungen und ein auf pharmazeutische Produkte spezialisiertes, paneuropäisches Netzwerk mit Kühlkette. Weitere Dienstleistungen umfassen Verpackung sowie Handling und Management des Lagerbestands. Frigo-Trans hat seinen Sitz in Fußgönheim, Deutschland. Sein Netzwerk erstreckt sich über ganz Europa.

Über BPL

BPL bietet individuelles Management von GDP-konformen, zeitkritischen Transporten mit Temperaturkontrolle. BPL managt ein hochwertiges Netzwerk an Luft- und Seefahrzeugen. Inbegriffen ist die Zollabwicklung, sodass komplexe, grenzübergreifende Geschäfte möglich sind. Biopharma-Unternehmen, die hohe Anforderungen an Temperaturregulierung, Qualität und Schnelligkeit stellen, gehören zur bevorzugten Kundschaft. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf, Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250108947736/de/

Contacts:

UPS Media Relations

pr@ups.com