Am Mittwoch haben Sorgen bezüglich Trumps Zollpolitik die Wall Street gebremst. Die US-Indizes gingen sich aber immerhin mit leichten Gewinnen in die Pause. Am Donnerstag findet in New York wegen des Trauertages zu Ehren des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter kein Handel statt.Einer klareren Erholung legte ein Bericht des Fernsehsenders CNN Steine in den Weg. Darin hieß es, Trump wolle einen nationalen wirtschaftlichen Notstand ausrufen, um eine rechtliche Grundlage für die Einführung von Importzöllen ...

