Krypto News: Flockerz will den Sektor der DAOs revolutionieren

Die Dezentralisierung ist der Grund für die Existenz von Bitcoin und somit der ersten Kryptowährung. Dennoch beherzigen viele Projekte dieses Ideal nicht in dem Maße, wie es wünschenswert wäre. Einen vollkommenen anderen Weg will nun Flockerz bestreiten und seine Konkurrenz in den Schatten stellen. Erfahren Sie jetzt alle weiteren Details in diesem Beitrag.

Flockerz will eine noch höhere Dezentralisierung erreichen

Das neue Projekt Flockerz will mit seiner Memecoin-DAO einen höheren Grad der Dezentralisierung anstreben, als dies bei so gut wie allen anderen Kryptowährungen der Fall ist. Denn im Unterschied zu diesen sollen alle Entscheidungen von der Gemeinschaft getroffen werden, um eine möglichst große Fairness ohne zentralistische Entitäten zu erreichen.

So werden über die dezentrale Organisation der DAO Vorschläge von der Gemeinschaft eingebracht und dann zur Abstimmung gestellt. Auf diese Weise wird beispielsweise über die Budgetierung der verschiedenen Projekte entschieden, um möglichst den langfristigen Erfolg zu sichern.

Bisher wird Flockerz ein DAO-Modell wählen, bei welchem die Tokeninhaber über die Kryptowährung Stimmrechte erhalten. Allerdings ist es auch später möglich, dass ein Quadratic Voting eingeführt wird, welches mit einer Stimmgewichtung mit quadratisch ansteigenden Kosten für eine höhere Anzahl von Stimmen auch die Interessen der Minderheiten besser schützt.

Mithilfe der Blockchain sind die Prozesse vollständig transparent und besonders sicher gegenüber Manipulationen. Daher könnten auch Meinungsforscher ein Interesse an Flockerz-Technologie haben, insbesondere wenn diese mit ZK Proofs und somit mit anonymisierten Nutzerdaten sowie dezentralen Identitäten eine höhere Verlässlichkeit bieten.

Denn laut Aussagen von unter anderem dem Bestsellerautor Marc Friedrich hat das Vertrauen in Meinungsumfragen in der letzten Zeit deutlich abgenommen. Mithilfe der Blockchain und Projekten wie Flockerz kann dieses Problem jedoch behoben werden.

Für eine höhere Sicherheit können zudem die Audits der Blockchain-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof sorgen, welche beide noch nicht einmal eine kleine Gefahr identifizieren konnten. Zudem sinkt durch die Dezentralisierung die Gefahr einer Einstufung als Wertpapier, sodass keine Kursverluste dadurch befürchtet werden müssen.

Im späteren Verlauf ist es auch denkbar, dass es Sub-DAOs geben wird, welche für die Verwaltung der unterschiedlichen Projekte von Flockerz verantwortlich sind. Darüber hinaus ist eine Delegierung von Stimmrechten an andere Personen eine Möglichkeit, um auf diese Weise für professionellere Entscheidungen und eine höhere Beteiligungsquote der Mitglieder zu sorgen. Dies hängt jedoch alles von der Flockerz-Community ab.

Somit will Flockerz für eine hohe Beteiligung und den langfristigen Erfolg sorgen

Zu einer hohen Aktivität soll das Vote-to-Earn-Verfahren beitragen, welches das Team entwickelt hat. Dieses wurde von unter anderem Play-to-Earn und Move-to-Earn inspiriert, wobei die Umfrageteilnehmer für ihre Mitwirkung den eigenen $FLOCK-Coin als Belohnung erhalten. Somit ließe sich die Technologie auch kommerzialisieren.

Auf diese Weise wird einem der größten Probleme vieler DAOs begegnet, welche nur eine geringe Beteiligung verzeichnen. Insbesondere durch die Kombination mit dem Sektor der viralen Memecoins könnte diese bei Flockerz sogar noch einmal mehr gesteigert werden. Zudem können somit bessere Ideen aus allen Ecken der Krypto-Community gesammelt und die besten von ihnen ausgewählt werden.

Dies begünstigt wiederum, dass sich die Gemeinschaft stärker einbringt. Denn es geht nicht nur um die "Beförderung des Coins auf den Mond" mit viralen Beiträgen und Humor, sondern es können auch wesentlich bedeutendere Projekte vorangetrieben werden. Dementsprechend könnten die Anhänger eine intrinsische Motivation verspüren.

Was genau aus Flockerz wird, hängt jedoch laut dem Plan der Roadmap ausschließlich von der Gemeinschaft der Tokeninhaber ab. Zuletzt haben vor allem die DeSci-DAOs und -Memecoins aufgrund ihrer hohen Kursanstiege und ihres Potenzials eine zunehmende Aufmerksamkeit erfahren. Möglicherweise könnte sich Flockerz daher in eine ähnliche Richtung entwickeln.

Damit die Anleger besser gebunden werden, hat das Team außerdem einen Staking-Mechanismus eingeführt, welcher das Halten der $FLOCK-Coins mit einer jährlichen Rendite in Höhe von noch 295 % pro Jahr belohnt.

Auf diese Weise kann die Umlaufversorgung gebunden und der Verkaufsdruck reduziert werden, was steilere Kursanstiege begünstigt. Zudem wird somit schon für einen Mechanismus gesorgt, welcher im späteren Verlauf bei potenziellen Einnahmen des Projekts diese an die Gemeinschaft der Tokeninhaber verteilen kann.

Letzte Chance für das Vorverkaufsangebot von Flockerz bald vorbei

Der Presale von Flockerz steuert mittlerweile auf die Marke von 10 Mio. USD zu, wofür fortan nur noch rund 770.000 USD fehlen. Noch können die Coins für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,0066616 USD erworben werden. Fortan sind jedoch nur noch weniger als 14 Tage nach.

Unmittelbar nach Abschluss des Vorverkaufs wird Flockerz bereits an den Kryptobörsen eingeführt, sodass Anleger nicht mehr lange warten müssen. Mit seinem neuartigen Ansatz könnte es sich überdurchschnittlich entwickeln, sofern es die Ansprüche der Investoren erfüllt.

Möglicherweise wird es wie andere nützliche Memecoins unterschiedliche Geschäftsfelder erobern und auf diese Weise für einen höheren Wert und steigende Kurse sorgen. So sind Entwicklungen in den Bereichen DeFi, GameFi, KI-Agenten und mehr denkbar.

Gekauft werden können die $FLOCK-Coins über die Website oder die schnell wachsende Best Wallet. Dort werden die Kryptowährungen ETH, BNB und USDT sowie mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert.

Mit der wachsenden Community von Flockerz können Sie auf X und Telegram interagieren, wo Sie auch die neuesten Informationen über das Projekt erhalten.

