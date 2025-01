Die Society begrüßt 47 neue Fellow Member aus aller Welt

In diesem Jahr begrüßt SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, 47 Member als neue Fellows der Society. Gemeinsam mit ihren Fellow-Member-Kollegen werden sie für ihre hervorragenden technischen Leistungen sowie für ihre erheblichen Verdienste um die Optik- und Photonik-Community und für SPIE geehrt. Fellows sind Member der Society, die bedeutende wissenschaftliche oder technische Beiträge in den multidisziplinären Bereichen Optik, Photonik oder Bildgebung geleistet haben. Seit der Gründung der Society im Jahr 1955 wurden mehr als 1.800 SPIE Member zu Fellows ernannt.

Die diesjährigen Neuzugänge sind hochrangige Führungspersönlichkeiten aus Wissenschaft, Industrie und Regierung, von denen viele sich durch ihre Unterstützung der Optik- und Photonik-Community und ihr Mentoring für Andere hervorgetan haben. Zu den Fellows des Jahrgangs 2025 gehören Jeremy Bos, außerordentlicher Professor im Department of Electrical and Computer Engineering an der Michigan Technology University; Sona Hosseini, Forschungs- und Instrumentenwissenschaftlerin in der Planetary Science Section des Jet Propulsion Laboratory am California Institute of Technology; Martin Ettenberg, Gründer und CTO von Princeton Infrared Technologies; Mikhail Kats, ein Professor im Department of Electrical and Computer Engineering an der University of Wisconsin-Madison und aktiver Photonik-Verfechter aus der Community; Darren Roblyer, außerordentlicher Professor an der Boston University in den Fachbereichen Biomedical Engineering sowie Electrical and Computer Engineering und Chefredakteur des SPIE-Journals Biophotonics Discovery; Katie Schwertz, leitende Managerin bei Edmund Optics und Trägerin des SPIE President's Award 2024; Tsu-Te Judith Su, außerordentliche Professorin für Biomedizintechnik und optische Wissenschaften am Wyant College of Optical Sciences; und Jess Wade, Royal Society University Research Fellow und Dozentin für Funktionsmaterialien am Imperial College London sowie Vorsitzende des SPIE Equity, Diversity, and Inclusion Committee.

"Ich freue mich, unsere neuesten SPIE Fellows in der Society begrüßen zu dürfen", erklärt Dr. Peter E. Andersen, Vorsitzender des SPIE Fellows Committee an der Technischen Universität von Dänemark. "Es ist mir eine Ehre, ihre technischen Leistungen und ihr Engagement für SPIE sowie für die breitere Optik- und Photonik-Community zu würdigen. Ich schließe mich der Anerkennung dieser neuen SPIE Fellow Members durch meine Kollegen im SPIE Fellows Committee an und würdige ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Optik und Photonik wie auch ihre eindrucksvollen Beiträge zu SPIE."

Neue Fellows werden das ganze Jahr über während des SPIE-Symposiums ihrer Wahl ausgezeichnet. Die vollständige Liste der SPIE Fellows 2025 ist online verfügbar, zusammen mit einer Liste aller SPIE Fellows und Nominierungskriterien.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Wirtschaftsexperten zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Society verbindet und engagiert sich mit ihrer weltweiten Zielgruppe durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library, wie auch durch Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. In den letzten fünf Jahren haben wir durch unser Engagement und unsere Unterstützung, darunter Stipendien, Bildungsressourcen, Reisezuschüsse, Stiftungsspenden und die Entwicklung staatlicher Richtlinien, mehr als 25 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert; www.spie.org.

