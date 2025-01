Solana News: Durchbruch zur führenden Blockchain steht unmittelbar bevor

Solana hat schon bei einigen Parametern die Führung übernommen, insbesondere, wenn man die Blockchains isoliert von ihren Layer-2s betrachtet. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die attraktiven Konditionen, welche die Chain aufgrund ihrer Technologie bietet. Dieser Umstand wird sich jedoch bald noch einmal zusätzlich verbessern, sodass Solana den Vorsprung weiter ausbauen könnte. Erfahren Sie alle näheren Details in diesem Beitrag.

Größter Test des Firedancer-Upgrades für Solana wird vorbereitet

Eine der am meisten mit Spannung erwarteten Einführung der Kryptoindustrie ist das Firedancer-Upgrade von Solana. Denn mit diesem soll die ohnehin schon schnelle Blockchain ihre Eigenschaften sogar noch einmal deutlich verbessern und somit die Konkurrenz in den Schatten stellen.

Nun soll laut dem Discord-Server die größte Generalprobe des neuen Frankendancer-Upgrades bereits Ende dieser Woche bevorstehen und von 60 % der Nodes des Testnetz implementiert werden, wobei es bisher erst 30 % sind.

Bei Frankendancer handelt es sich im Unterschied zu Firedancer um eine Version, welche vor dem vollständigen Firedancer-Upgrade mit dem neuen Validatoren-Clienten schrittweise eingeführt wird. Auf diese Weise kann leichter verhindert werden, dass es zu Komplikationen kommt.

So wird sich das Firedancer-Upgrade auf Solana auswirken

Mithilfe des Firedancer-Ugprades soll unter anderem die Geschwindigkeit der Blockchain von 65.000 TPS (Transaktionen pro Sekunde) auf bis zu 1,2 Mio. gesteigert werden können, auch wenn die Anzahl derzeit nur bei 4.681 TPS liegt und somit nicht vollständig ausgereizt wird. Möglich werden soll dies durch eine effizientere Nutzung der Hardware.

Dennoch kann Solana mit diesem von Jump Crypto entwickelten Upgrade die Attraktivität des Netzwerkes weiter steigern. Schließlich übertriff sie somit die Leistung von anderen Blockchains um ein Vielfaches.

Beispielsweise kommt die führende Ethereum-Layer-2 Base laut den Angaben von Chainspect nur auf maximal 1.429 TPS. Aber auch bei Sui sind es einem Blog nach zu folgen nur bis zu 297.000 TPS. Damit würde Solana mehr als das Vierfache eines ihrer größten Konkurrenten unter den parallel verarbeitenden Blockchains erreichen.

Solana bietet mit Firedancer eine deutlich höhere Effizienz, was wiederum zur Folge hat, dass somit die Netzwerkauslastung reduziert wird, was sich tendenziell in niedrigeren Transaktionsgebühren äußert. Somit wird die SOL-Chain auch in dieser Hinsicht attraktiver.

Wann wird Firedancer in das Solana-Mainnet implementiert?

Das Firedancer-Upgrade ist nach seinem Start im Jahr 2022 nun mit der hybriden Version einen bedeutenden Schritt vorangekommen. Diese kombinierte einige Elemente von Firedancer mit der bestehenden Infrastruktur.

Allerdings sind bisher noch keine näheren Details über den exakten Launch-Termin für das Mainnet bekannt. Denn es gab Berichte darüber, dass das Firedancer-Upgrade noch fehleranfällig und absturzgefährdet sei.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Entwickler die schlechten Schlagzeilen, fallenden Kurse und die Blamage einer unausgereiften Version ersparen wollen. Mittlerweile soll sich laut den Aussagen von Kollen House, einem Solana-Validator, dieser Umstand jedoch schon verbessert haben.

Dennoch ist es bereits in der Vergangenheit bei der Solana-Blockchain häufiger zu Netzwerkausfällen gekommen. Der letzte von ihnen ereignete sich beispielsweise am 5. Februar und wurde durch ein Software-Update verursacht, wobei es insgesamt schon mindestens fünf waren.

Zuletzt ist die Solana-Blockchain jedoch deutlich stabiler geworden, was sich durch das Firedancer-Upgrade sogar noch einmal verbessern soll. Außerdem haben einige Entwickler darüber berichtet, dass dann auch die Transaktionsabbrüche der Chain der Vergangenheit angehören sollen, welche in bis zu 70 % der Fälle auftraten und immer noch 40 % der Transaktionen betreffen.

Jedoch sollte sich in Anfangsphase der Einführung von Firedancer in das Mainnet auf potenzielle Netzwerkausfälle eingestellt werden. Dann kann es zu temporären Kurskorrekturen kommen, die jedoch als Nachkaufgelegenheiten genutzt werden können, sofern dann keine anderen Faktoren dagegensprechen, wie der breite Kryptomarkt oder die Wirtschaft.

Bemerkenswert sind auch die Entwicklungen der Solana-Skalierungslösungen, welche von anderen Teams als Jump Crypto vorangetrieben werden. Vornehmlich Solaxy konnte in der jüngsten Vergangenheit eine wachsende Anzahl von Kryptoinvestoren überzeugen, da es das beste von Solana und Ethereum in nur einem Projekt vereinen will. Somit konnte es mit seinem Presale schon mehr als 9,3 Mio. USD einnehmen.

Solaxy will skalierbarer als Solana sein

Während viele Solana-Entwickler noch mit der Behebung einiger Probleme beschäftigt sind, hat das Team von Solaxy laut eigenen Aussagen schon die Lösung für einige von ihnen gefunden. Diese werden über die neue Layer-2 angeboten, welche eine höhere Skalierbarkeit als Solana selbst erreichen soll.

Durch die Auslagerung der Transaktionen auf die eigene Sidechain kann eine höhere Effizienz erlangt werden. Danach werden die komprimierten Daten auf Solana und Ethereum gespeichert, um eine besonders hohe Resilienz zu erhalten. Schließlich ist somit noch eine Alternative verfügbar, falls es bei Solana oder Ethereum zu Netzwerkausfällen kommt.

Zudem beabsichtigt das Team eine Brücke zwischen den beiden Blockchain-Ökosystemen zu errichten. Auf diese Weise sollen die hohe Liquidität und das große Angebot von Ethereum ebenfalls nutzbar gemacht werden. Außerdem profitiert es von der fortschrittlichen Technologie von Solana, die sogar noch verbessert werden soll.

Als Layer-2 bietet das Projekt Platz für zahlreiche weitere digitale Assets, welche sich auf dieser ansiedeln können, was ihren eigenen Wert steigert. Angelockt werden könnten diese durch die noch attraktiveren Konditionen, welche sie ihren institutionellen und privaten Kunden bieten können. Somit könnte Solaxy zu einer gefragten Blockchain werden.

Noch können Interessierte besonders früh in das Projekt einsteigen, da es sich im Vorverkauf befindet. Für weniger als 13 Stunden werden die $SOLX-Coins für einen Preis in Höhe von 0,001594 USD angeboten. Dies wird allerdings nicht der Listungspreis sein. Somit lassen sich über die Preiserhöhungen attraktive Buchgewinne erzielen.

Bemerkenswert ist auch die großzügige Staking-Rendite, von welcher die frühen Anleger profitieren. Denn diese liegt derzeit noch bei 376 %, was somit deutlich mehr als der Anstieg von Bitcoin und vielen anderen Kryptowährungen über die vergangenen 12 Monate ist. Hinzu kommt das Kurssteigerungspotenzial des SOLX-Coins.

